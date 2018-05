Javi Cano y Mari Alarcón, campeones de España de Bloque

Un total de 203 participantes se han dado cita este fin de semana en Barcelona, en el Centre Municipal d’Escalada Climbat La Foixarda, para disputar un esperado Campeonato de España de Bloque. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) ha coorganizado la competición junto a Climbat y Entre-Prises – dos de las marcas más prestigiosas del mundo de la escalada- y ha contado con el patrocinio de Adidas Terrex. En lo deportivo, la competición se ha distribuido en dos emocionantes jornadas tras las cuales Javi Cano y Mari Alarcón se han proclamado campeones.

En la primera jornada, más de 180 escaladores participaron en las categorías juveniles: sub 16, sub 18 y sub 20. Los juveniles demostraron estar a un nivel muy alto y conseguir el pase a la final no fue nada fácil. En la mayor parte de las categorías la clasificación se decidió por detalles como llegar a un bonus o por el número de intentos.

Categoría sub 16

La categoría sub 16 fue la que reunió a más participantes. Como en todas las clasificatorias juveniles, tan solo seis escaladores pudieron acceder a la final. En la femenina, la escaladora de la Federación Madrileña, Ariadna Herranz, fue la mejor consiguiendo el top en los cuatro bloques, y subió al primer cajón del podio por delante de las escaladoras de la Federación Catalana, Lucía Miranda, segunda, y Luna Marsella, tercera.

En la categoría masculina, el alemán Cedric Lluc Junqué ganó la prueba, aunque el campeonato fue para Lluc Macià, ya que Junqué no ostenta el título por no disponer de la nacionalidad española. Junqué y Macià empataron a bloques e intentos. El podio del campeonato quedó configurado por Lluc Macià, Aitor Martínez, que también hizo top en los cuatro bloques, y Hugo Cosano.

Categoría sub 18

La catalana Aida Torres demostró estar en un momento de forma excelente y con el título de campeona de España confirmaba que es una de las grandes escaladoras para tener en cuenta durante los próximos años. Torres escaló muy sólida y fue la única que encadenó los cuatro bloques en la fase final. Ana Belén Argudo escaló también concentrada, resolviendo 3 de los 4 tops en 4 intentos. Rut Monsech cerraría el podio del campeonato.

La final sub 18 masculina mantuvo la emoción hasta el final. Los tres escaladores que subieron al podio completaron los cuatro bloques de la final. Héctor Bazán se llevó el campeonato gracias a haber tocado el top en más ocasiones y en menos intentos. Le acompañaron en el podio final, Eneko Carretero y Pablo Rodríguez.

Categoría sub 20

En la sub 20 femenina, la extremeña Antía Freitas se hizo con su primer título de campeona de España, consiguiendo resolver tres de los cuatro bloques de la final. Muriel Ruiz hizo dos tops y fue subcampeona. Olivia Marsella, de la Federación Catalana, ocupó el tercer cajón.

Entre los hombres de la sub 20, el Jorge Díaz-Rullo fue el mejor. La potencia y envergadura del madrileño le favorecieron en los bloques de la final y pudo resolver los 4 bloques. Guillem Monsech e Iker Ortiz mantuvieron una buena y emocionante lucha por el subcampeonato, que finalmente cayó del lado del catalán gracias al número de intentos invertidos.

Absoluta

El Campeonato de España de la categoría absoluta contó con la participación de 78 escaladores. La competición empezó puntual a las 9.30 h de la mañana. Los participantes se repartieron en cuatro grupos, abriendo la competición la categoría femenina.

Los equipadores de la competición en ambas jornadas – Carlos Catari, José Luis Palao y Dani Andrada - propusieron seis bloques en la fase clasificatoria. No faltó ninguno de los estilos que actualmente se pueden disfrutar en las mejores competiciones de escalada alrededor del mundo.

Entre los bloques de las clasificatorias destacaron muchos pasos de coordinación y equilibrio, la mayoría de veces sobre volúmenes de afiladas aristas o romos. Los movimientos físicos y explosivos también llevaron de cabeza a muchos de los escaladores. Uno de los problemas, con una presa móvil, creó gran expectación, tanto entre los participantes como entre el público.

En la categoría absoluta fueron ocho los competidores de masculinos y femeninos que pasaron a la final. Entre las féminas se clasificaron: Rut Casas, Francis Guillen, Mari Alarcón, Ana Belen Argudo, Maja Jonjic, Rut Monsech, Laura Verdasco y Helena Alemán. En hombres: Javier Cano, Alejandro Crespo, Jorge Díaz-Rullo, Jerome González, Nazaret Calvente, Eneko Carretero, Pol Roca y Álex Hernández.

Las finales presentaban cuatro los problemas de bloque a resolver. La ronda final se abrió con un bloque muy técnico, tan solo compuesto de volúmenes triangulares y una pequeña y alejada presa como top final. La elasticidad y la técnica en el mantel fueron clave para poder resolverlo, tanto para los hombres como para las mujeres. Los otros tres bloques de la final se caracterizaron por ser físicos y con movimientos determinantes a la hora de alcanzar el top.

Mari Alarcón fue la mejor entre las mujeres y se proclamaba campeona de España. “Me han gustado muchos los bloques que se han equipado. Para mí, los mejores de las últimas pruebas en las que he participado”, comentaba Alarcón. La escaladora de la Federación Valenciana resolvió un total de tres tops en la final, mientras que sus dos competidoras más directas, Francis Guillen y Rut Monsech, solo dos. La valenciana también hizo top en el último de los problemas, pero fue justo sobre el cronómetro, faltándole tan solo 2 segundos para que fuera válido.

El podio de la prueba lo conformaron Mari Alarcón, Francis Guillen y Rut Monsech, mientras que el del campeonato Mari Alarcón, Rut Monsech, subcampeona, y Ana Belén Argudo, tercera. Guillen ganaba la plata de la prueba, pero no ostenta el título de subcampeona de España por no disponer de la nacionalidad española.

Entre los hombres, Javi Cano no tuvo rival. El escalador extremeño salió muy concentrado y dispuesto a encadenar todos los bloques en el mínimo número de intentos. Cano fue el único en resolver los cuatro bloques de la final, invirtiendo tan solo seis intentos. El subcampeonato se lo llevaba Jerome González, con un top menos que Cano. La tercera posición la ocuparía Alejandro Crespo.