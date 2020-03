Anayet: Vías "Balcones del Anayet" y "Sueño de verano" por Canal Roya (350m/V x2)

Os presentamos una actividad intensa y divertida que puede ser un reto para muchos de vosotros que os guste “daros la paliza” como a Juan y a mí. Aunque se puede hacer en un día también lo podéis hacer en dos de forma más tranquila y sosegada y disfrutar de la misma manera.

No costó mucho elegir el sitio, pues ninguno de los 2 habíamos trepado por las nuevas vías del Anayet, y aparte nos apetecía darnos un buen pateo para despedir el verano.

Decidimos hacer honor a nuestro Valle, el del Aragón, que es donde vierten sus aguas las laderas que vamos a escalar, y salir desde el parking de Canal Roya, y de paso, escalar las 2 vías.

Empezamos a andar pronto, sobre las 6, de noche cerrada y tras unos +1000m, 10km y 2 horas estamos bajo el imponente Pico Anayet, el Rey de la Canal Roya, una impresionante tapia de más de 300 metros, en la que los activos grupos de escaladores de "Sendero Límite" y "Sueño Vertical" nos han dejado un par de lineas para que los demás subamos sin demasiados problemas. Tan pocos problemas, como saber escalar y conocer los procedimientos de la escalada de vías de varios largos. Pues ambas rutas están perfectamente equipadas con parabolts, y con cintas express será suficiente para recorrerlas.



El material empleado ha sido cuerda doble, pese a poder ir en simple perfectamente, es bastante recomendable en este terreno, pues aparte la caida de piedras que pueden dañarlas si la hubiese, por ejemplo, en caso de "retirada" por lo que sea, tenemos el doble de metros por rapel. Algún friend por si acaso, cintas, bagas, cortaviento y en general todo el material común para hacer una vía de pared equipada.

Todo ello en una mochila para dos que en este caso escogimos la mochila Cliff de 22 litros de Simond. Nos ha dado un resultado excelente cabiendo todo el material necesario para la actividad además(otra parte la llevábamos e el arnés) de ser excepcionalmente cómoda para poder ir corriendo por la pared y de un monte a otro.

Sin lugar a dudas es una gran elección para este tipo de actividades express donde hay que ir ligero y rápido y no hay que llevar demasiado material o para llevar acabo cualquier escalada de pared. La relación precio/calidad es excelente.

Siempre hemos de tener presente, que por mucha chapa que haya, y fácil que sea la vía, es Alta Montaña, y cualquier problema que a pie de vía en una escuela de escalada solucionamos con un simple descuelgue, aquí puede ser algo complejo y peligroso...

La 1ª vía que nos metemos de las 2, es la "Balcones del Anayet", la cual es la más a la derecha mirando la pared, y tiene un disco azul en el primer seguro que se ve desde la base.

Vía lógica, con recorrido muy ameno, con todo tipo de escalada, bien asegurada, pero se deja escalar. Roca buena en general, de canto agradecido y adherencia muy buena.

Nosotros, hicimos muchos de los largos "ensamblados", ya que el terreno y la abundancia de seguros lo permite, pudiendo escalar hasta agotar cintas, y montando "R" cuando nos interesaba.

El L4 de reseña, llamado por los aperturistas "el triedro", probablemente sea el mejor de la vía.

Las "R", si no recuerdo mal, están todas compuestas por 2 expansivos, de 8mm y alguno de 10mm.

A partir de ese famoso "triedro", seguiremos por una sucesión de placas agradecidas, fáciles o asequibles, según se mire, con buena roca, casi por el borde de los tajos.

El último tramo, la arista cimera. Por ahí pone algún croquis que está roto, pero a nosotros, no nos lo pareció, simplemente es un terreno en el que tantear cada presa o bloque, es obligatorio por el tipo de terreno. Firmaba ahora una vía de 1.500m de longitud de ese tipo!!!!

1ª Cima del día en los 2.540m del Anayet con el grandioso Midi d´Ossau escoltándonos detrás.

Descendemos por la normal, y nos plantamos en la base de la pared de nuevo, un poco más a la izada, donde un disco rojo nos marca la siguiente vía, la "Sueño de verano". 350m y 6a, que se queda en Vº obligado, y está mucho más parabolizada que la otra vía.

Vía quizás un poco rebuscada, que por querer ir muy tiesa, coge paños muy rotos al principio. Desde mi punto de vista, ultraprotegida, le sobran unos cuantos seguros, pero eso no es cosa mía, para eso yo me aprovecho del trabajo de otros, y si no quiero, no chapo el bolt y listo.

Los 3 primeros largos, están bastante rotos, especialmente L1 y L2m que son una auténtica escombrera. Obligatorio tantear todo, si no te quieres llevar alguna sorpresa. El L4, es bueno y bonito, hace que olvidemos lo que no nos gustó de la parte baja.

Los largos se suceden, las "R" también, un poco incómodas desde mi punto de vista, pudiendo estar a pocos metros en verdaderas repisas, pero bueno, para eso elige el que equipa, y no el que se aprovecha de su trabajo... Y patio, en algunos sitios, con más de 250 metros bajo nuestros pies.

El último largo, el más apretón según reseña, cuando menos es curioso, pues tiene trozos de cadena en los seguros intermedios, que no sabemos exactamente porqué se dejaron, pero ahí está para el que quiera usarlo.

Segunda cima del día, Una gran actividad que a parte de escalar nos lleva por uno de los rincones más bonitos del Pirineo.