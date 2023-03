Taillón. Pirineismo puro II

Si volvemos a preguntar por el tresmil más asequible en invierno esta temporada, la inmensa mayoría de los montañeros volverán a decir rápidamente que es el Taillón, un pico de 3.144 metros de altitud, fronterizo entre España y Francia, al que se accede fácilmente desde la Brecha de Rolando, andando por una amplia arista con senda.

Pero si a esos mismos montañeros les preguntamos qué les parece la muralla de hielo, roca y nieve, que se inicia en el Collado de los Gabietos, al oeste del pico, y termina en el exiguo Glaciar del Taillón, seguramente nos dirán que por ahí solo suben los “alpinistas de verdad”.

En esta propuesta nos ceñiremos a la vertiente Oeste del Taillón. Muralla de hielo, nieve y roca, que ofrece varias rutas de dificultad moderada o difícil, no demasiado largas, pero en las que las aproximaciones y descensos, el compromiso y la exposición ya nos obligará a tener conocimientos y cierta experiencia en Alta Montaña invernal.

En esta montaña, excepto para la gente más preparada físicamente y con mucha experiencia, las actividades les llevará dos días como norma general. La primera barrera es la aproximación en vehículo a los dos puntos de partida normales, Bujaruelo (Torla, España) o la estación de esquí de Especières (Gavarnie, Francia). La segunda es la aproximación a pie de vía, en la que dependiendo del estado de la nieve y del medio de desplazamiento, ya vayamos a pie, sobre esquís o raquetas, puede variar de las 2-3 horas desde Especières hasta las 3-4 horas desde San Nicolás. La tercera barrera será la vía de escalada escogida que, dependiendo de nuestras capacidades y el estado de las condiciones de la misma, se podrá hacer rápida y cómodamente, o nos obligará a un trabajo más fino y laborioso que nos requerirá bastante más arte y tiempo. Y cuarta y última barrera, la de los “errores y accidentes”, la bajada y vuelta a casa. Bajada larga y fácil por la Brecha, o corta y expuesta por Gabietos.

Respecto a los peligros objetivos, lo cierto es que existen. Y no son pocos ni pequeños. Sí que están muy localizados, pero no se puede ir pensando en que llegaremos a pie de vía como “Pedro por su casa”. Desde San Nicolás hay varias zonas potencialmente avalanchosas, así como neveros en varias vaguadas, si hay poca nieve en el itinerario hasta la Caseta de Eléctricas, con caídas serias. En las rutas, las cornisas cimeras siempre están ahí, si no se han caído con anterioridad. En los descensos, en el de Gabietos, corto y expuesto, una vez llegado al collado, difícil de localizar en condiciones de escasa visibilidad, nos encontraremos con un flanqueo descendente muy expuesto, en el que está prohibida la caída. En el de Sarradets por la Brecha, largo y fácil, habrá que estar pendientes de las placas de viento que se suelen formar en la zona del Glaciar del Taillón, para en caso de haberlas no desencadenar un alud.

En esta ocasión propondremos dos recorridos, uno con una aura especial, que viene dado por el propio nombre de la vía goulotte Quintana, glaciarista de referencia en nuestro país hace un par de décadas, y otro un punto más picante, que hará depurar las técnicas invernales en varios largos. Incluso puede, que si no está en condiciones el tramo clave, no pasemos. Evidentemente, y más en una temporada tan seca, cálida e irregular en la meteo como ésta, se hace más que necesario tener en cuenta las características de este tipo de vías, en las que tanto por defecto como por exceso de nieve, así como el estado de la misma, pueden variar sustancialmente las dificultades de las mismas.

GUÍA PRÁCTICA

APROXIMACIÓN

Hasta San Nicolás de Bujaruelo: de 3 a 4 horas.

Una vez pasado Torla, en el Puente de los Navarros, NO ir hacia Ordesa, si no seguir por la pista de la izquierda. Tras varios kilómetros llegaremos a Bujaruelo (1.338 metros), donde dejaremos el coche. A partir de ahí, 1.800 metros de desnivel nos esperan hasta la cumbre. Atravesando el puente, seguiremos la HRP perfectamente balizada y señalizada, al principio en dirección Norte, variando después a Este. Si hemos optado por vivaquear en la cabaña de Eléctricas (UTM 30 738967- 4732086, 2.020 metros) y es de noche, contar con que no se verá desde la senda. Se encuentra en una explanada en alto sobre un vado del arroyo, a la izquierda de la senda según subimos. Una vez en el Puerto de Bujaruelo, continuar a la base de la Cara Oeste por la evidente canal que hay hacia el Sur entre los Gabietos y el Taillón.

Hasta Especières: de 2 a 3 horas.

Dejaremos el coche en el parking de la estación de Especiéres (1.856 metros), o si la estación está cerrada, lo más arriba posible. Subiendo por las pistas de esquí, hasta el Col de Tentes (2.208 metros, parking de verano), seguiremos hasta el Collado de Bujaruelo donde el acceso a pie de vías es común con el itinerario anterior.

DESCENSO

Brecha de Rolando y Sarradets: 2 horas a pie hasta el Collado de Bujaruelo.

Desde la cima, descender la amplia arista en dirección Sureste hasta alcanzar la Brecha de Rolando. Dirigirse hacia el refugio de Sarradets en dirección Sur, y cambiando el rumbo hacia el Oeste, ir a buscar el espolón que delimita la Cara Norte del Taillón, llaneando hasta llegar al Collado de Bujaruelo, donde desharemos el camino de subida.

Collado de Gabietos: 1 hora a pie hasta el Collado de Bujaruelo.

Desde la cima, descender bordeando la arista Suroeste (cuidado con las cornisas), hasta pasar un primer collado pequeño en el espolón Sur de la propia arista (Atención aquí: punto conflictivo, ya que es muy fácil perderse en condiciones de escasa visibilidad), en la que cambiaremos de vertiente, para dirigirnos hacia el Collado de Gabietos (2.938 metros, UTM 30 741035- 4731217). Flanqueo expuesto hacia el Este, buscando la base de la Cara Oeste el Taillón. Prohibitiva la caída. Una vez en terreno firme, seguir por el fondo del valle colgado entre Gabietos y Taillón hasta la pala que nos dejará en el Collado de Bujaruelo, donde desharemos el camino de subida.

VÍAS DE ESCALADA

Cara Oeste, Goulotte Quintana, 250m/D+/75º/M: Tiempo: de 2 a 3 horas.

La ultraclásica de la Cara Oeste. Abierta en solitaria por el conocido alpinista Joan Quintana i Paredes en 1984, nos depara una variada sucesión de obstáculos en hielo, nieve y roca, que sin ser excesivamente difíciles, no dejarán indiferente a nadie.

De una dificultad claramente menor al Corredor Central, puede ser una combinación interesante a tener en cuenta el encadenamiento de cualquiera de las goulottes existentes en la Cara Oeste aprovechando su orientación, escondidas del sol hasta bien entrada la tarde.

Atacar el corredor por un resalte hasta la base rocosa de la pared. Montar reunión a la derecha de la cascada de hielo visible desde abajo. Para acceder a la magnífica cascada de hielo hay que salir en travesía hacia la izquierda para encaramarnos a ella. Suele presentar una inclinación entre los 70º/75º y son unos 60 metros de largo. Reunión montada en margen derecho. A partir de ahí, seguiremos el corredor por la evidente fina línea de hielo o nieve, dependiendo de las condiciones, en la que nos iremos encontrando varios resaltes de roca viva. En caso de falta de nieve, puede haber alguno de ellos que nos obligue a depurar las técnicas de mixto unos cuantos metros. Reuniones montadas, con algún clavo y cintajos viejos. Más que recomendable reforzar.

Cara Oeste, Corredor Central, 350m/MD/90º/M: Tiempo: de 3 a 4 horas.

El Corredor Central de la Oeste del Taillón es la “bestia parda” de la vertiente. Pese a no ser una escalada extrema, los primeros largos, verticales y con hielo fino o inexistente a veces, hacen retroceder o cambiar de objetivo a más cordadas de lo que nos imaginamos.

El primer largo es una rampa de hielo o nieve con algún resalte a 75º que suele estar en buenas condiciones para progresar, y no tanto para proteger. Reunión sobre clavo/s ya colocados a la derecha en el ensanchamiento.

El segundo largo es la clave y puerta de acceso a la vía sin duda. Cascada a 90º, en la que nos encontraremos con una travesía a izquierdas bastante tiesa también para reforzar el ambientazo. La parte de abajo suele ser más exigente que la superior, permitiéndonos la parte más tumbada entre ambas relajar un poco los brazos y gemelos. Varios seguros emplazados en el largo (clavos y un spit). Reunión a desmano en margen izquierda sobre dos expansivos.

El tercer largo es una campa de nieve. Reunión a montar.

En el largo 4, cascada de 80/85º no mantenidos, nos encontraremos la reunión montada sobre clavos y cintajos en el lado derecho.

El resto de la vía, a partir de ahí, no presenta dificultades reseñables ni especiales, pudiendo hacer largos a tope de cuerda sin ensamblar, ensamblar, o los más avezados incluso desencordarse y subir hasta la arista cimera que nos dejará en pocos minutos en la cima.

MATERIAL NECESARIO

Goulotte Quintana: cuatro tornillos medianos y friends pequeños y medianos (semáforo Alien y Camalots 0,75-2). Clavos facultativos, mejor planos (Imprevistos, refuerzo reuniones).

Corredor Central: seis tornillos medianos, empotradores pequeños, friends pequeños y medianos (semáforo Alien y Camalots 0,75-1). Clavos facultativos, mejor planos (Imprevistos, refuerzo reuniones).

MEJOR ÉPOCA

De finales de noviembre a mediados de mayo. Hay años en los que se puede escalar hasta la primera quincena de junio.