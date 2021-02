El Ministerio de Teresa Ribera prevé un aumento del 30% de las ayudas de la PAC a explotaciones afectadas por estragos del lobo

Mientras que Cantabria sigue apelando al ministro de Agricultura, Luis Planas, a que haga lo posible para que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero, dé marcha atrás y no prohíba la caza del lobo, acaba de conocerse el borrador de la Estrategia futura que se aplicará en España sobre este gran carnívora en donde MITECO no solo no prevé reducir la protección de esta especie sino aumentar la misma en España, eso sí, dispersándola por todo el territorio nacional e incrementando las ayudas a los ganaderos afectados por daños hasta un 30%, vía fondos de la Política Agraria Común (PAC).

Para compensar las pérdidas de ganado por la depredación del lobo, el borrador de la Estrategia quiere que se establezcan sistemas de peritación "homogéneos" y pagos "ágiles y justos" a los afectados, junto con la puesta en marcha de un registro nacional de daños y un "pago adicional agroambiental" en la Política Agraria Comunitaria (PAC) que puede suponer un incremento de alrededor del 30 por ciento del pago de la explotación afectada por daños causados por el lobo.

El Gobierno quiere que las poblaciones de lobo ibérico aumenten un 18 por ciento (17,84%) pasando de 297 a 350 manadas en España para el año 2030 y que el área de la distribución de la especie se expanda entre un 10 y un 20 por ciento. Una de las primeras medidas para conseguirlo es dejar de considerarlo especie cinegética también al norte del Duero, donde hasta la fecha está permitida su caza.

Así consta en el borrador de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo en España que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está elaborando junto con las comunidades autónomas.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, defiende a la especie como "parte integral de los ecosistemas españoles" cuya coexistencia con los usos humanos se debe asegurar. Por ello, plantea pasar de las 297 manadas actuales --censo nacional de 2014-- a las 350 de aquí a 2030. Además, busca extender su área de distribución entre un 10 y un 20 por ciento en este periodo.

El borrador apuesta por asegurar su expansión "hacia el este" peninsular y "especialmente en el sistema Ibérico" así como hacia "otros territorios donde la conflictividad con los usos ganaderos sea escasa" y exista hábitat suficiente y adecuado.

Precisamente identifica a Sierra Morena --donde la especie se ha extinguido-- como uno de esos lugares de "poca conflictividad". En el texto -que está en discusión con las CCAA-, el Gobierno considera que una de las causas de su extinción es "aparentemente" la caza mayor en fincas cinegéticas "privadas del sur de España".

En ese sentido, apunta que "algunos" empresarios cinegéticos "se quejan de que los lobos mueven las reses objeto de caza lo que provoca un "resultado de las cacerías impredecible".

"Esto puede producir elevados perjuicios económicos al negocio de la caza. En un tipo de caza tan dependiente del manejo humano, la presencia de lobos puede resultar difícilmente compatible", admite el borrador que, como solución cree que habría que "ajustar el sistema de caza vigente en la actualidad".

Otra de las medidas del texto del departamento que dirige Teresa Ribera, pasa por "perseguir y reducir a niveles irrelevantes" la persecución ilegal del lobo, sobre todo con disparos, trampas ilegales o veneno.

La fórmula busca evitar conflictos a través de una mejora de la coexistencia; implantando sistemas de protección de ganado de manera "generalizada" y "con fondos públicos". Al mismo tiempo, pretende vincular las medidas de desarrollo rural y buenas prácticas agrarias para aplicar sistemas de prevención de daños.

Indemnización a ganaderos

Con el fin de evitar una pérdida de la capacidad productiva de los ganaderos se promoverá un "pago adicional agroambiental" en la Política Agraria Comunitaria (PAC) que puede suponer un incremento de alrededor del 30 por ciento del pago de la explotación.

Otra de las líneas de la estrategia de la especie pasa por aumentar el conocimiento del lobo, promover su divulgación y conseguir el "máximo apoyo social" para su recuperación.

De acuerdo con estos objetivos marcados, el borrador plantea como líneas prioritarias de actuación la "homogeneización del estatus de protección legal del lobo a nivel nacional" para establecer un "régimen legal coherente" con el estado de conservación de la especie en los distintos territorios.

Es en ese punto de la estrategia donde justifica la inclusión "de todas las poblaciones de lobo" en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) de acuerdo con el dictamen del Comité Científico, que así lo recomienda por su "importancia como patrimonio cultural, científico así como los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas naturales".

No obstante, reconoce que la información aportada sobre el tamaño del área de distribución" de la especie desde principios del siglo XX "no es concluyente" y por eso, el Comité "se abstiene sobre su inclusión como 'vulnerable' en el Catálogo Español de Especies Amenazadas".

Este hecho, adoptado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad el pasado 4 de febrero tras una polémica votación, ha desatado la controversia entre las comunidades autónomas que concentran el 95 por ciento de la población de la especie (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León), así como de los sectores ganaderos y las organizaciones profesionales agrarias, contra el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que tiene de su lado a las ONG ambientales y científicas.

También ha sido crítico con la posición del Miteco el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. No obstante, Planas y Ribera han solicitado la comparecencia conjunta en el Senado para explicar la decisión.

Revisar infraestructuras limitadoras

Otras de las acciones propuestas pasan por adecuar infraestructuras, como autovías o trenes de alta velocidad para evitar el efecto barrera que limita el intercambio de ejemplares; la creación de "bosques-isla" en las zonas agrícolas que sirvan al lobo de área de refugio y reproducción; se evaluará y planificará las transformaciones de hábitat que producen las infraestructuras energéticas como parques eólicos y plantas fotovoltaicas dada su "proliferación".

Del mismo modo, se establecerán manadas en las áreas actuales de distribución periférica, especialmente en su flanco oriental y central para favorecer la expansión hacia el Sistema Ibérico y se buscará generar flujos continuos entre la Península y el resto de Europa para evitar el aislamiento genético.

Para que los lobos tengan carroña suficiente, se incentivará el abandono de cadáveres de ganado en régimen extensivo. Otro de los problemas detectados es la hibridación de lobo con perros, por lo que el texto de la Estrategia recomienda capturarlos y retirarlos igual que a las manadas mixtas, de perros asilvestrados y lobos.

Finalmente, propone intensificar la persecución de métodos ilegales de persecución y muerte de ejemplares, para lo que marcarán lobos con emisores GPS para conocer con más detalle su mortalidad no natural, los puntos negros de atropello, envenenamiento, caza o trampeo ilegal.

Cantabria sigue apelando a Planas

El consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, ha vuelto a pedir al ministro de Agricultura, Luis Planas, que defienda a los ganaderos de extensivo de noroeste del "ataque" que están sufriendo por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y evite que incluya al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Así lo ha manifestado el consejero en su intervención ante el ministro y los representantes de las 17 comunidades autónomas, que se han reunido este lunes en el Consejo Consultivo de Política Pesquera y en la Comisión Sectorial de Agricultura para Asuntos Comunitarios por videoconferencia, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Blanco, que ha agradecido la visita del ministro a Cantabria la semana pasada y su "comprensión" con los sectores ganadero, agricultor y de pesca, ha insistido en que los ganaderos de extensivo de noroeste le "necesitan" para que impida que el Ministerio de Transición Ecológica cambie el actual sistema de protección del lobo que permite el control de la especie por parte de los gobiernos de las comunidades autónomas.

Así, ha señalado que con este cambio se imposibilitaría el control que actualmente desarrolla la Comunidad de una especie que ya está presente en el 65 por ciento de su territorio y que en los últimos 20 años se ha multiplicado por cuatro, pasando de 5 manadas a 19, y contabilizando en los últimos 18 meses 4.100 reses muertas, identificadas por los agentes del Medio Natural.

El consejero ha advertido que la inclusión de esta especie en el Lespre haría decaer los planes de gestión para controlar al lobo que causa "unos daños gravísimos emocionales impagables" y ha añadido que los ganaderos "no quieren que se les paguen los daños", sino que "no les maten a sus animales".