Entre lo "normal" y lo "imposible", Cantabria se queda sin 64 millones de euros de Valdecilla y el IVA

Entre lo normal y lo imposible, Cantabria seguirá sin cobrar 64 millones que le debe el Estado. Lo 'normal' es el recurso que el Estado ha puesto contra el pago de la anualidad de 2016 de 22 millones de euros por las obras de Valdecilla; y lo 'imposible' es que el mismo Estado pague el IVA pendiente de abono de diciembre de 2017, 42 millones más. Así lo ha vuelto a reiterar un alto cargo de la Administración del Estado, la ministra de Política Territorial en este caso, a su paso por Cantabria.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha asegurado este martes en el marco de la UIMP que el Estado tenía la "obligación" de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce el derecho de Cantabria a percibir el pago por el Gobierno central de la anualidad de 2016 por las obras del Hospital Valdecilla, que asciende a 22 millones de euros, y lo ve algo dentro de la "normalidad", como ha indicado en declaraciones a Europa Press.

De "imposible" jurídico ha tildado el pago a las comunidades del IVA de 2017 no abonado, que en el caso de Cantabria es de 42 millones de euros. "Ahora mismo no ha lugar porque jurídicamente es imposible y no se puede hacer", ha indicado la ministra, quien ha señalado que lo ocurrido con el IVA se deriva de una modificación que hizo el ministro de Hacienda del Gobierno del PP, Cristóbal Montoro.

Además, ha indicado que en la pasada legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez presentó un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que daba "una solución" a este asunto pero que, al no aprobarse, no pudo llevarse a cabo. Ahora, ha asegurado, es "imposible".

Darias ha coincidido con Revilla en la inauguración de un seminario sobre 'Las Administraciones Públicas ante la crisis', en la que el presidente cántabro esta vez no se ha quejado públicamente del recurso de Valdecilla ni de que el Estado no abone el IVA de 2017.

En cambio, Revilla sí se ha quejado del reparto de los 16.000 millones de euros del fondo extraordinario no reembolsable aprobado por el Gobierno de España para ayudar a las comunidades a hacer frente a los sobrecostes generados por la pandemia, una distribución en la que, según ha censurado este martes el presidente regional, Cantabria "ha sido la última".

Revilla ha criticado que este reparto ha sido "absolutamente injusto" porque han primado criterios de población, sin tener en cuenta el coste real de los servicios.

El presidente ha calificado de "disparate" que el destino de los recursos favorezca a las comunidades donde están las grandes urbes y "donde están los votos", en contra del discurso extendido de evitar que se siga despoblando España.

Cuestionada la ministra por esta queja de Revilla, Darias ha afirmado que "entiende" que es "legítimo que cada presidente haga sus reivindicaciones" pero cree que una de las lecciones dejadas por la pandemia es que "esto no va del 'qué hay de lo mío' sino que esto va de 'qué hay de lo nuestro'".

Además, Darias ha recordado que estos 16.000 euros del fondo no reembolsable es un dinero "extra" que otorga el Gobierno de España y que es adicional a lo que cada comunidad recibe por el sistema de financiación autonómica.