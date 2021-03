Las obras para rescatar del abandono el convento de Las Clarisas se retrasan al quedar desierta la adjudicación de los trabajos

La reforma del convento de Las Clarisas en Santander tendrá que esperar. Este edificio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y actualmente en estado de abandono, está llamado a albergar instalaciones dependientes de la Consejería de Justicia pero, tras una larga tramitación, los trabajos de conservación y mantenimiento experimentarán un retraso al haber quedado desierta la licitación de los mismos.

El Gobierno aprueba las obras del convento de Las Clarisas, con 754.000 euros de presupuesto

Dos empresas, Excavaciones González Vega y Exvedra Obras y Reformas S.L.U., optaron a desarrollar los trabajos que fueron licitados por el Gobierno de Cantabria a un precio máximo de 754.257 euros. Excavaciones González Vega fue inicialmente la seleccionada al ofertar los mismos a un precio de 663.201 euros. El otro ofertante, Exvedra, propuso hacerlos por 724.841. Con la mayor parte de la puntuación, 80 puntos sobre 100, primaba la oferta económicamente más ventajosa sobre otros extremos como la prórroga de la garantía de los trabajos.

No obstante, en la fase de cumplimentar la documentación necesaria para ajustarse al pliego de condiciones, Excavaciones González Vega fue apartada de la licitación al no tener la calificación de contratista. La mesa de contratación acto seguido propuso la adjudicación a Exvedra que, sin embargo, no pudo aportar certificados emitidos por entidades a las que había prestado servicios, así como una certificación del jefe de obra.

Por lo tanto el proyecto ha quedado desierto y la Consejería que dirige Paula Fernández (PRC) deberá revisar su oferta para captar la atención de nuevas empresas.

Dos décadas de abandono

El edificio está cerrado desde el año 2002. Tras casi dos décadas, el inmueble se encuentra en mal estado y, pese a disponerse ya de un proyecto para su mantenimiento, aún deberá esperar más mientras se encuentra contratista.

El proyecto prevé la demolición de edificaciones anexas que rodean la construcción principal, y la consolidación estructural y reparación de las fachadas y bóvedas, incluyendo revestimientos de fachada en zonas deterioradas. En los trabajos de reparación y mantenimiento también figura la retirada de planchas de fibrocemento existentes en gran parte de las cubiertas y la ejecución de un nuevo cubrimiento provisional mediante placas onduladas de fibras minerales en color teja y la sustitución de canalones y bajantes.

La recuperación del antiguo convento de Las Clarisas y fábrica de Tabacalera no será integral. Los trabajos no abordan una actuación en profundidad, pero sí que frenarán el deterioro tras dos décadas sin uso y acabarán con el peligro de derrumbe del inmueble.

Sobre su futuro cabe indicar que se barajó el traslado a su interior de la sede del Tribunal Superior de Justicia, situada ahora en Las Salesas, pero no hay espacio equivalente para hacerlo, por lo que será el Gobierno de Cantabria el que tome una decisión, una vez disponga de la superficie dispuesta y acondicionada y poder concretar sobre el terreno su uso.