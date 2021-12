Educación aprueba 246 plazas de reposición para docentes de ESO, FP y escuelas de idiomas en Cantabria

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha aprobado este lunes, en la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, una Oferta de Empleo Público (OEP) de 246 plazas para docentes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Formación Profesional y escuelas de idiomas.

Así lo ha anunciado hoy el Gobierno de Cantabria, que ha precisado que la propuesta ha sido aprobada por mayoría, con el apoyo de cuatro de las cinco organizaciones sindicales que conforman la Mesa (STEC, ANPE, UGT y TÚ). La otra es CCOO.

Esta oferta se corresponde exclusivamente con las plazas de reposición, y se completará posteriormente con otra que incluirá las de estabilización, una vez que se apruebe la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Según ha explicado la consejera, Marina Lombó, la oferta que ha salido adelante hoy, que se suma a las 164 plazas para maestros ya aprobada, se ciñen a la reposición de efectivos, con el objetivo de dar "seguridad jurídica" a los procesos. Y es que, según ha afirmado, hasta que la ley nacional esté aprobada "y estudiemos cómo se va a hacer con el resto de comunidades autónomas, no podemos ir más allá".

Así, ha continuado, el Proyecto de Ley, que se debate ahora en el Senado, fija como límite junio de 2022 para la convocatoria de las plazas de estabilización, que habrán de ejecutarse antes de 2024. Por esa razón, la Consejería y las organizaciones sindicales han acordado la negociación de esos procesos en el primer trimestre de 2022.

"Sería una irresponsabilidad por nuestra parte fijar ahora números para la estabilización cuando no están definidos aún los detalles, no está aprobada la ley y no hemos cerrado con otras comunidades autónomas los pormenores del proceso", ha incidido.

En este punto, Lombó ha sostenido que es "responsabilidad de todos no crear falsas expectativas" e ir dando los pasos "cuando se pueda darlos, cuando tengamos las garantías de que lo que hacemos es conforme a derecho". "Tenemos muy claro que estos procesos afectan a miles de personas que merecen que actuemos con toda la precaución posible, y la máxima seguridad jurídica", ha enfatizado.

En concreto, el próximo año se ejecutarán 164 plazas de maestros de Infantil y Primaria y en 2023 las 246 del resto de cuerpos, a las que se añaden tres más de Conservatorio aprobadas anteriormente. A ellas se sumarán todas las plazas de estabilización, una oferta que, según ha avanzado la consejera, "será muy importante en número" e incluirá "todas y cada una de las plazas que permita la ley".

En concreto, la norma, que nace con el objetivo de reducir al 8% la temporalidad en el sector público, establece que habrán de cubrirse mediante un concurso de méritos todas las plazas que hayan estado ocupadas por un funcionario interino de forma ininterrumpida desde 2016.

A ellas se sumarán las que habrán de cubrirse a través de un concurso-oposición con ejercicios no eliminatorios, una vía establecida para todas las plazas ocupadas por interinos durante los últimos tres años.

Lombó ha explicado que los próximos serán meses de "mucho trabajo" y que será necesario "diálogo, diálogo y diálogo" para desarrollar este proceso de la forma más consensuada posible.

En este sentido, ha explicado que Cantabria defiende la necesidad de un "trabajo coordinado" entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España, para fijar unos procesos "similares" en todo el país.

En el ámbito autonómico ha fijado la necesidad de trabajar "codo con codo" con las organizaciones sindicales, para realizar procesos "garantistas, que den seguridad a los opositores".