El cierre perimetral pasa de largo para los universitarios que estudian fuera: "No va a ser un problema para que vayamos a ver a nuestras familias"

Toda ley tiene sus excepciones y el cierre perimetral sobre el territorio de Cantabria no podía ser diferente. Mientras la mayoría de personas están cumpliendo a rajatabla esta restricción que prohíbe el traslado entre comunidades, -luego ampliado al término municipal-, salvo por motivos sobradamente justificados, hay una parte de la población a la que parece que esta 'nueva' situación le ha pasado de largo: los universitarios.

Y es que este pasado puente marcó lo que podría ocurrir a partir de ahora: jóvenes con total libertad de movimientos entre su comunidad de origen y aquella en la que estudian. El motivo es simple, y es que lo hacen porque pueden hacerlo, ya que según el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) uno de los salvoconductos para poder salir de una comunidad a otra es regresar a tu residencia habitual (la que consta en el DNI). Ocurriría lo mismo cuando se decide retornar a la ciudad en la que estudian porque ahí pueden alegar el motivo justificado de asistencia a centros educativos y presentar para demostrarlo su tarjeta universitaria.

Helen Márquez es estudiante de primer año de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, aunque su residencia habitual se encuentra en Cantabria. Ella pudo venir este pasado puente de Todos los Santos a ver a su familia "sin inconvenientes" a pesar del cierre perimetral de Castilla y León, que se inició unos días, y del de Cantabria, que comenzó el viernes pasado. "Me informé de cómo podía justificarlo y para la vuelta me imprimí la matrícula de la universidad por si me lo pedían, pero no fue así", relata.

Eva Alonso estudia tercer curso de Finanzas y Contabilidad en Burgos pero también tiene su residencia en Cantabria, por lo que, al igual que Helen Márquez, ha podido desplazarse a ver a su familia durante el fin de semana. "Cogí el autobús el jueves por si tenía algún problema, pero volví el lunes sin ningún tipo de problema con el único justificante de la tarjeta universitaria", explica.

María Sáiz, estudiante de cuarto curso de Contabilidad y Finanzas en Oviedo, no estuvo en su casa en Cantabria durante el puente, pero sí unos días antes para hacer el examen práctico de conducir. En ese momento Oviedo ya estaba confinado perimetralmente pero, pese a eso, ella sabía que contaba con el 'salvoconducto' de decir que estaba regresando a su residencia. "Conozco a bastante gente que ha vuelto a sus casas a pasar el puente con familia y amigos, pero yo solo volvería si deciden confinarnos domiciliariamente para pasar este tiempo con mis padres", indica.

Al preguntar a la Policía Nacional sobre esta aparente contradicción con la recomendación general de evitar todos aquellos viajes que no sean imprescindibles, se limitan a plasmar lo que recoge el BOC, que no es otra cosa que dichos movimientos son perfectamente legales. Por ello, su labor actual respecto a este tema, como trasladan a elDiario.es, reside en verificar que tienen esos justificantes. "Ya se están haciendo controles de forma aleatoria, pero en ciertos medios y en los horarios que consideramos 'de riesgo' se hará con una periodicidad continuada", apuntan desde la Policía.

Por lo que parece que, de momento, el cierre perimetral "no va a ser un problema para que los estudiantes que vivimos en otras comunidades vayamos a ver a nuestra familia y amigos", tal y como cuenta Helen Márquez. María Sáiz tiene la misma opinión y considera que, si quiere, podría volver a Cantabria sin problema, "aunque sé que no es lo correcto e intentaré no hacerlo a no ser que me ocurra algo importante".