Revilla anuncia su séptimo libro tras un año "terrible": "Ha sido el más duro de mi vida"

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado este martes un nuevo libro suyo, el séptimo, aunque no ha desvelado su contenido ni cuándo verá la luz. Se ha limitado a comentar que "la idea" es que verse sobre "este año terrible que hemos pasado", el de la pandemia del coronavirus, en el que han sucedido "más cosas" de lo habitual y que en su opinión "justifican no solo un libro, sino tres".

"Este año ha dado mucho de sí, sobre todo para mí. Ha sido el año más duro de mi vida, no se puede quedar al margen", ha manifestado Revilla durante la inauguración de la primera librería de Casa del Libro en Cantabria, en la calle Burgos de Santander, en la que -ha avanzado- presentará su nueva obra. Se sumará a las cinco suyas publicadas ya: 'Nadie es más que nadie' (2012), 'Este país merece la pena' (2014), 'La jungla de los listos' (2014), 'Ser feliz no es caro' (2016), 'Sin censura' (2018) y '¿Por qué no nos queremos?' (2020).

Sobre la apertura de la nueva librería en la capital cántabra, Revilla ha destacado que se trata de una "gran noticia" para la región. La Casa del Libro ha abierto sus puertas en un establecimiento de 650 metros cuadrados que alberga más de 50.000 títulos y que se ubica en la antigua sede de la desaparecida librería Estvdio. En su intervención en el acto, el presidente ha valorado la apertura de este negocio en un momento complicado para muchos otros que están pasando por dificultades o, incluso, se han visto obligados a cerrar por la crisis del coronavirus.

La lectura, refugio durante el confinamiento

"Hubiese sido una pena que a una librería no la hubiera sustituido otra librería", ha considerado el jefe del Ejecutivo, quien ha reivindicado el valor de la lectura como "refugio" para muchas personas durante de la pandemia, especialmente en los momentos más duros del confinamiento. En su opinión, "la lectura es imprescindible" como elemento vehicular de la cultura y de la historia y es "fundamental" fomentar ese hábito como lo hace Casa del Libro.

Con todo ello, el presidente ha confiado en el éxito de este proyecto que combina el "prestigio" la firma de una marca que es un "buque insignia" dentro del sector, como es la Casa del Libro, con un lugar "emblemático" para los cántabros aficionados a la lectura, en este caso la calle Burgos de Santander.

Finalmente, ha agradecido a la empresa su apuesta por la comunidad autónoma y su labor de difusión del libro. En el acto también han participado el director general de Casa del Libro, Javier Arrevola; el de Retail, Francisco Calderón, y el director de la librería, Gerardo Mouron. Asimismo, han estado presentes, en representación de editoriales, Jesús Badenes (Planeta) y Ana Rosa Semprún (Espasa), entre otros.

Casa del Libro

Casa del Libro abrió sus puertas el pasado 14 de abril en pleno centro de la capital cántabra y nace con la vocación de convertirse en una referencia del ámbito literario y cultural de la región como punto de encuentro entre lectores y autores. Los aficionados a la lectura pueden encontrar, además de las últimas novedades, una importante variedad de libros clásicos, una sección dedicada al cómic y al manga, así como ejemplares para los más jóvenes, mercadotecnia y juegos. La empresa fue fundada en 1923 y en la actualidad cuenta con 47 librerías físicas en las principales ciudades y centros comerciales España, incluida la de Santander. Se trata de una de las grandes firmas del sector con 1,7 millones de socios activos y más de 2,5 millones de visitas físicas. Además, su página web (casadellibro.com) es una referencia dentro del mercado con cerca de 22 millones de visitas al mes.