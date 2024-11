UGT Cantabria firma el Pacto por la no discriminación e igualdad de trato asociado al VIH

UGT Cantabria y la Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida (ACCAS) han firmado este jueves un acuerdo que refuerza su compromiso con la no discriminación y la igualdad de trato para las personas que viven con VIH, especialmente en el ámbito laboral.

Según han precisado la coordinadora de ACCAS, Carmen Martín, y el secretario general del sindicato, Mariano Carmona, el acuerdo “más que una simple declaración de intenciones, representa un paso significativo hacia la eliminación del estigma social que enfrentan las personas que viven con VIH en muchas esferas de su vida cotidiana”.

Ambas entidades inician esta misma tarde su colaboración con una charla coloquio, 'VIH positivo Estigma Negativo', en el salón de actos de UGT Camargo, a las 18.30 horas y con acceso libre.

Carmona ha precisado que el sindicato está comprometido con los derechos de todas las personas trabajadoras en general pero “en especial con los colectivos que sufren algún tipo de discriminación”.

Y ha explicado que, como parte del acuerdo, ACCAS ofrecerá formación a los delegados de UGT sobre la problemática de este colectivo, mientras el sindicato dará formación a la asociación en cuestiones laborales, medioambientales, de derechos LGTBI o de igualdad, “además de poner a su disposición el sindicato”.

Mientras, Martín ha subrayado la importancia de la colaboración de ACCAS y UGT, sobre todo porque las personas que viven con VIH “se enfrentan a situaciones de discriminación cuando buscan empleo, cuando intentan mantener su trabajo o cuando quieren ascender en su carrera profesional”.

Y la situación es aún más complicada para las mujeres, “que se enfrentan a mayores barreras y desafíos”, ha asegurado.

Además, ha recordado que las personas que viven con VIH tienen una alta percepción de estigma, hasta el extremo de que un 86% oculta su estado serológico por miedo a la discriminación.

Igualmente ha incidido en la importancia de formar a las empresas, a los delegados y en el propio sindicato de “hitos” en las personas que viven con VIH como que el virus, cuando es indetectable, no se puede transmitir. “Si no se puede transmitir en relaciones sexuales no protegidas, mucho menos se puede transmitir en el entorno laboral”, ha puntualizado la coordinadora de ACCAS.

Según un estudio reciente, un 14% de la población manifestaba no querer trabajar con una persona con VIH por miedo a contagios.

Proyectos

Martín ha informado que ACCAS ha desarrollado dos proyectos “clave” para la asociación, 'Vida, ilusión e historia', en colaboración con ViiV Healthcare; y 'VIH Positivo, Estigma Negativo', subvencionado por la convocatoria de programas de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

En ambos proyectos de ACASS se analiza la percepción del estigma de las personas que viven con VIH en Cantabria y se extraen conclusiones significativas que subrayan la importancia de iniciativas como la firma de este pacto, que busca crear entornos más inclusivos y libres de discriminación.

Según las conclusiones del mencionado análisis de la percepción del estigma, un 56% de los participantes percibe un estigma social considerable hacia las personas que viven con VIH; el 40% ha experimentado estigma o discriminación significativa; un 48% siente que el estigma y la discriminación afectan considerablemente su calidad de vida; un 38% ha dejado de participar en actividades sociales o familiares por miedo al rechazo; y un 86% ha ocultado su estado serológico para evitar la discriminación.