Detienen a un joven de 20 años en Toledo por abusar de una menor a la que hizo creer que grababan un vídeo porno

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un joven de 20 años de edad como presunto autor de un abuso sexual a una menor de quince, a la que hizo creer que estaban grabando un vídeo pornográfico para una “empresa de modelos” por el que recibiría dinero.

El presunto autor, que había contactado previamente con una amiga de la menor a través de una red social, se presentaba como colaborador de una empresa de modelos que buscaba chicas para realizar fotos y sesiones “normales”, además de otros trabajos “más privados” por los que se pagaban cantidades que oscilaban entre los 1.200 y los 2.400 euros.

La supuesta “oferta” convenció a la víctima, que aceptó realizar la grabación, acordando encontrarse en casa del joven. No descubrió el engaño hasta que, días después, trató de contactar con la representante de la empresa de modelos, recibiendo como respuesta que no había llegado el vídeo acordado y por eso no le abonarían la cantidad pactada.

La investigación policial permitió averiguar que la empresa no existía como tal, y que todo era parte de la trama ideada por el joven, ya que era él mismo quien se hacía pasar por la supuesta agente e indicaba a la menor los pormenores de “trabajo” que debía realizar.