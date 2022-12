La gran mayoría de las trabajadoras de ayuda a domicilio sienten que sufren acoso sexual en el trabajo de forma diaria

Un 66% de las trabajadoras de ayuda a domicilio sienten que el acoso sexual en su puesto de trabajo es una realidad diaria. Es uno de los datos más relevantes extraídos del trabajo de investigación impulsado por Comisiones Obreras Castilla-La Mancha y financiado a través de la convocatoria de investigación promovida por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Los fondos vienen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

El estudio 'Riesgos específicos en el personal laboral de ayuda a domicilio. El acoso sexual' se creó en base a que el sindicato identificó al sector como uno de los más vulnerables en relación al acoso en el ambiente laboral. Rosario Martínez, secretaria de Mujeres y políticas LGTBI del sindicato en la región explica que no sólo una gran mayoría considera que el acoso sexual es una realidad diaria, sino que además lo identifican con violencia de género.

Martínez explica que el 54% de las personas encuestadas, más de 400, han manifestado que han sufrido acoso sexual. Pero no sólo eso, sino que en el 60% se ha comunicado a las empresas, pero sólo se ha actuado con diligencia en 18 de los casos señalados. “Lo que identificamos es que hay mucha opacidad, que no se conocen estas situaciones”, explica Martínez. ¿Las razones? Son varias. Principalmente, el miedo a las represalias, pero también que se cuestiona si realmente es acoso o se desprecian los casos como “tonterías”.

Trabajadoras que sufren una serie de riesgos

En el caso de las personas trabajadoras del sector de Ayuda a Domicilio, en su gran mayoría son mujeres, la condiciones de trabajo son “muy específicas” y particulares. “Es por eso que entendemos que tiene una serie de riesgos como la movilización de personas, de carga, repetición de movimientos y que están solas prácticamente todo el tiempo. Y, además, en este caso, el centro de trabajo es el domicilio de la persona usuaria, que a la larga puede ser también quien someta a las trabajadoras a situaciones de acoso.

“Toda esta situación determina que las personas tengan un factor de riesgo por género muy incrementado”, explica Rosario Martínez. No sólo en lo que se refiere al acoso sexual, sino también al acoso por razón de sexo u otras consecuencias de la violencia machista y la denigración por razón de género, como la minusvaloración del trabajo. “Por eso, queríamos realizar un análisis cuantitativo de cuáles son los riesgos que existen, los que ellas mismas perciban que sufren, analizar todos estos datos y realizar finalmente este estudio”, explica la sindicalista.

Y es que no existe un retrato de una realidad de este tipo en el ámbito laboral, en “absolutamente ningún sector”. “Y visibilizar, también es combatirlo”, explica la secretaria de Mujeres y políticas LGTBI de CCOO Castilla-La Mancha. “Es importante conocer estas realidades, porque se hace un diagnostico real como nunca se ha podido hacer y es un proyecto muy completo, porque sacar esta información ha sido muy complicado”, explica la sindicalista.

“No se habla específicamente de acoso sexual”

Hasta ahora, no había información tan específica de este tipo. La Macroencuesta sobre Violencia de Género recoge algunos datos sobre acoso sexual, como que el 40% de las mujeres lo han sufrido y de este porcentaje, un 17% lo ha hecho en su centro de trabajo. “Pero partimos de la base de que prácticamente no se habla específicamente de acoso sexual”, resalta Martínez. CCOO impulsó también en 2021 un proyecto junto con el Ministerio de Igualdad que evalúa a las mujeres que ya han sido víctimas de acoso, pero no de forma específica de ningún sector. A raíz de este estudio, se realizó una guía sindical para saber cómo actuar ante estos casos.

“Muchas veces las personas afectadas no saben lo que les pasa, pero cuando se acercan al sindicato, al médico o a un Centro de la Mujer y explican su situación, se les dice: claramente lo que te ocurre es acoso. Tenemos tan normalizado el acoso en los centros de trabajo, se asume como algo normal y cuando quieres denunciarlo, te dicen esto es una broma. Necesitamos ponernos serios”, explica Martínez.

Además, señala, las empresas deben asumir su responsabilidad, porque “no se lo están tomando en serio”. Además, Martínez resalta que desde que se aprobó la llamada ley del 'sólo si es sí', todas las situaciones de naturaleza sexual no consentidas se valoran como violencia de género y entonces “ya hablamos de delito”. “Las empresas tienen la obligación de poner en marcha y prever las condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por razón de sexo. Y si no lo hacen, están incurriendo en graves responsabilidades, incluso penales. Es importantísimo que se conozca esto”, asegura.

A partir de este estudio, desde CCOO señalan que se debe hacer un trabajo conjunto desde la prevención para evitar que ocurra, y luego también la visibilidad, la sensibilización en contra del acoso. “Y por supuesto, la denuncia”. Por eso, destaca la puesta en marcha del Observatorio de Acoso Sexual y por Razón de Sexo que ha puesto en marcha Comisiones Obreras.