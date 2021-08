El Kanka: "El público está embrutecido con los conciertos porque ya nos hacían falta"

"Este año, reivindico a la banda y no sólo a la banda, sino también al equipo que hay detrás". Es la reflexión de El Kanka, nombre artístico de Juan Gómez Canca (Málaga, 1982) que este jueves llegará al escenario de la Caseta de los Jardinillos en Albacete. "Volver a los escenarios este año, es reencontrarme con mi equipo", explica. Durante 2020, no paró. "Tuve la suerte de hacer casi cuarenta conciertos", explica, aunque todos de manera más íntima, acústicos. "Es una alegría poder contar con la banda otra vez a nivel musical y personal".

¿Cómo ha sido tocar en época de pospandemia? "El público está embrutecido con los conciertos porque ya nos hacían falta", explica el cantautor. "Y es que para la gente que realmente le gusta, que son como yo amantes de la música en directo, ha sido una putada estar tantos meses sin poder ir a un concierto. Creo que estamos todos deseando poder ir a ver a nuestro cantante favorito, o lo que sea. Se ha notado, la verdad", recalca. Y es que han ido llenando "prácticamente todos" los recintos a los que han ido con la banda en la gira de este año.

Pero no se trata sólo de eso, apunta, sino también de la calidez, los aplausos y la entrega del público que está sintiendo. "Es algo muy especial en esta época pandémica", afirma. "Los conciertos se han ido convirtiendo en algo muy especial. No se sabe si se van a cancelar y los que vienen son finalmente los auténticos amantes de la música en directo", reflexiona.

Antes de la pandemia, El Kanka llegó a tocar ante decenas de miles de personas. Ahora, el aforo está más restringido. ¿Cómo ha notado estos cambios? "No creo que haya tanta diferencia, es un poco raro sí. Pero yo he hecho conciertos antes decenas de miles de personas, peo también llevo toda la vida cantando en garitos medianos o pequeños. He pasado por todos los lados. Lo importante es que el público que venga esté entregado y conectar con la gente que está viéndote y escuchándote. No es importante si son 100 personas o que sean 5.000. Me refiero, claro que está guay, pero al final me parece que es algo secundario. Lo importante es conectar y que se genere emoción con la música", aclara.

"Hay un factor humano que está siendo muy importante. Tengo mucha energía, aunque ahora se vienen un par de semanas durillas con muchos conciertos", reflexiona. Sin embargo, en 2022 tiene ya planteado tomarse un descanso para preparar su nuevo disco, tras diez años seguidos sin parar de estar en gira. "Vamos a hacer una pausita larga que no hemos hecho nunca. Queremos tomarnos un respiro", afirma. Esto, reflexiona, podrá influir también en su música. "Escribo de lo que vivo y las cosas que me tocan, las cosas que me resuenan de alguna forma. Una persona que prácticamente vive en la carretera, en giras muy extensas, al final escribe sobre eso".

La música como terapia

"Me han dicho que mi música ha ayudado a pasar esta etapa tan complicada, aunque yo no escribo canciones con un fin concreto. Para mí, escribir canciones es una manera de expresarme, pero si luego hay gente que se siente identificada es algo muy agradable, porque no sólo se trata de conectar conmigo mismo, sino que es para los demás", recalca. Para un autor, continúa "es muy bonito" sentirse entendido de esa manera. "Creo que en general la música tiene ese 'power' de ser muy comunicativa, con muchas virtudes, y muchas buenas propiedades. Es un poco como el jengibre, muy saludable", ríe.

La música de autor, con la que se identifica plenamente, está viviendo un claro apogeo en el país. "Pero me da la sensación de que esto es un poco más cíclico que otra cosa. En España la música va por modas, como cuando yo era jovencito y estaba de moda el rock garajero, y luego los cantautores como Ismael Serrano. Luego se puso de moda el flamenco fusión y creo que es algo que va por ahí, aunque no sabría decir si la canción de autor está en el punto de estas corrientes".

En este sentido, ha celebrado igualmente que se va librando "de a poco" el estigma del cantautor. "De que hay un sólo tipo de cantautor, lento y solemne. Esto se está cayendo y la gente está integrando en el inconsciente colectivo de que hay muchas maneras de hacer canción de autor". Entre estos tipos de canción de autor, él se identifica con canciones que han hecho conciertos animados, con canciones muy rítmicas. "Está genial todo. Yo soy fan de Aute, de Silvio Rodríguez que son conciertos para disfrutar sentado, y eso está de puta madre. Lo nuestro está a caballo entre una banda de fusión donde la gente puede disfrutar de las formas y de las letras".

El caso del cartel de Zahara

La entrevista con El Kanka se realizó el mismo día en el que saltó la polémica por el cartel de Zahara. "No entiendo nada de lo que ha pasado; no soy religioso y, por supuesto, respeto lo que pasa. Pero me da mucha pena lo que está pasando con la libertad de expresión. Nos hemos convertido en una sociedad más sensible que no tiene por qué ser malo. Yo entiendo que si alguien hace un chiste racista, la gente de un respingo. Pero en la ecuación, la libertad de expresión debería tener un papel importante. Está bien que no ofendamos a la gente de gratis, pero respetemos la libertad de los artistas, de hacernos fotos con las referencias que sean. Todo mi apoyo a la compañera Zahara".