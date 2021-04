Paco Núñez se compromete a defender el Pacto del Agua de Castilla-La Mancha ante el PP de Murcia y Valencia

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha comprometido a que, como dirigente de la formación en la Comunidad Autónoma, va a defender la postura que salga de la Mesa del Agua en cuanto a los intereses hídricos de la región ante sus compañeros de partido en Murcia, Andalucía o Valencia, después de que los presidentes autonómicos de las dos primeras, Fernando López Miras o Juanma Moreno, suscribieran hace días una declaración institucional en defensa del trasvase Tajo-Segura.

En entrevista con Europa Press, Núñez ha certificado que la postura del PP castellanomanchego será apuntalar cualquier postura que salga del foro creado en la región y con representación, además de la clase política, de agricultores, regantes y agentes sociales. Así, ha asegurado, al presidente murciano o a cualquier compañero de partido con la postura opuesta en el Levante le diría que en la región, es el acuerdo a varias bandas el que rige.

"Les diría que nos hemos dado ese pacto para defenderlo y que como jefe de la oposición voy a exigir que se cumpla para que se cumplan los intereses de Castilla-La Mancha", ha afirmado, agregando que, en todo caso, la solución pasa por "un pacto nacional" para el cual se requiere "una sola voz" castellanomanchega a la hora de negociar.

Asumir una "voluntad política"

De otro lado, ha emplazado al presidente regional, Emiliano García-Page, a dejar de "abrir nuevos debates" con otras comunidades autónomas en cuanto al agua y el trasvase a nivel nacional y a optar por asumir una "voluntad política". Dicha voluntad pasa, a su entender, por ejecutar el pacto regional suscrito en la Mesa del Agua, estrategia ante la que se muestra pesimista, pues no ha visto ninguna línea materializada y que descarta para lo que queda de legislatura.

En este sentido, ha reivindicado que fue él como jefe de la oposición quien reclamó poner en marcha un gran pacto para defender el agua en la región, y tras año y medio de trabajo conjunto entre clase política y sociedad civil, "se firmó un documento", rúbrica desde la que han pasado "muchos meses" y todavía "no se ha hecho nada" para darle cumplimiento. Ahora, ha dicho, "cualquier tipo de decisión en materia de agua se tiene que plantear en esa Mesa" con la premisa de que el PP "aceptará lo que diga". Pero, en su opinión, en el contexto actual, el Gobierno autonómico "tiene por primera vez un documento que blinda los intereses de la región" y "no lo utiliza". "Pido a García-Page que no abra nuevos debates y que utilice el pacto que firmamos".

Paco Núñez ha insistido en que, si "tan importante" era conseguir la "foto" firmando este pacto para el Gobierno autonómico, lo que toca ahora es ejecutar los acuerdos, aunque detecta "cero voluntad política". "El PSOE siempre ha pensado que introducir el agua como herramienta electoral le da votos. Por eso no le interesa solucionar los problemas", ha rematado.