Dimite el concejal del PP de Cuenca que arremetió contra Feijóo por su falta de apoyo en defensa del tren convencional

José Manuel Cañizares ha presentado su renuncia como concejal del PP en el Ayuntamiento de Cuenca y no ha pedido conservar el acta como edil no adscrito. Se trata del concejal que recientemente arremetió contra el presidente del partido a nivel estatal, Alberto Núñez Feijóo, por no haber defendido la línea convencional de tren cuando acudió a Cuenca por última vez. De hecho, los motivos que esgrime para su dimisión son los mismos: no percibe una posición “inequívoca” de los candidatos del PP para gobernar en Castilla-La Mancha y España respecto a la defensa de la línea del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia.

“He trabajado, en el seno del Grupo Municipal Popular para reclamar de manera inequívoca, con convicción y ninguna intención demagógica, la renovación y modernización de la línea del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia hasta convertirla en línea de transporte de mercancías alternativa a la Madrid-Valencia vía Albacete, todo ello, antes y después de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana comunicara, en noviembre de 2021, su intención de desmantelarla”, señala el edil en un comunicado.

Aunque en dicha reclamación han apoyado y acompañado al Grupo Municipal durante todo este tiempo representantes y cargos del PP en las instituciones de la provincia de Cuenca, de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, del Estado y de la Comunidad Europea, actualmente, agrega, no percibe al respecto “una posición inequívoca de los candidatos del PP para gobernar en Castilla-La Mancha y España”.

No basta con culpabilizar al Gobierno central

Aunque reconoce que ha sido el Gobierno central el que ha suprimido el servicio de tren convencional Aranjuez-Cuenca-Utiel, considera que no basta con culpabilizar y “castigar políticamente” al PSOE o a Unidas Podemos. Es necesario, a su juicio, una “estrategia y prioridad del Estado para con una ciudad y provincia denostadas durante los últimos 40 años de fallido encaje en la comunidad autónoma”, cuyo Ejecutivo autonómico “ha incumplido de forma evidente y manifiesta su deber estatutario de procurar el equilibrio territorial”.

“En base a ello, me siento inhabilitado para continuar exigiéndolo con igual firmeza representando a un partido político cuya estrategia ahora discuto e, igualmente considero que la permanencia en el Grupo Municipal Popular me impide éticamente poder participar e incorporarme, como es mi deseo, a la formulación de otros proyectos políticos destinados a abordar, de forma independiente y beligerante, las oportunidades y derechos de la ciudad y provincia de Cuenca (entre ellos, la renovación y modernización de la línea del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia) que, por ser irrenunciables para su futuro, no son negociables”, ha aseverado.

Finalmente, ha pedido perdón por ello a cuantos ciudadanos confiaran en él personalmente. “Ha sido un gran honor ser concejal del Ayuntamiento de Cuenca. Hoy siento que he de renunciar a ello con el objetivo de seguir trabajando para que Cuenca, ciudad y provincia, pueda incorporarse a un futuro que, al menos hasta hoy, le han discutido”, ha concluido.