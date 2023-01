Se derrumba parte de un muro en el Casco Histórico de Toledo y estudian si es parte de la muralla árabe

En torno a las 2 horas de esta madrugada se ha producido un desprendimiento en la calle Real del Arrabal de Toledo, concretamente en el muro que une la Puerta del Sol y la Puerta de Alarcones, en la subida desde la Puerta de Bisagra a la plaza de Zocodover.

Fruto del derrumbe, los restos de pared han invadido parte de la calzada por lo que se ha requerido la intervención del Cuerpo de Bomberos y se ha procedido al corte del tráfico en el carril de subida hasta la plaza de Zocodover. Tal y como ha detallado el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, el tráfico se ha podido restablecer a las 7 de la mañana. Así lo ha explicado el edil durante una rueda de prensa a preguntas de los medios sobre un incidente que no ha producido daños personales ni materiales, según ha informado Toledodiario.es.

Los bomberos de Toledo difundieron las imágenes del derrumbe asegurando que se trata de parte de la muralla de Toledo, pero este extremo no ha sido confirmado. “No sabemos si es muralla o muro, es una cuestión que están valorando arqueólogos e ingenieros del Ayuntamiento”, ha explicado Pérez del Pino, quien adelanta que, con la información disponible en este momento, previsiblemente el desprendimiento no haya sido en los restos de muralla árabe que hay en esta zona.

Se desconocen las causas

Aunque todo parece indicar que las causas están relacionadas con las lluvias y la humedad, el edil no ha confirmado ninguna hipótesis. “Hasta que no haya un informe que explique la situación no se concretarán”.

Los servicios de ingeniería del Consistorio trabajan ya en la redacción de ese informe revisando la longitud total del muro en torno a la calle Carretas: “Desde Núñez de Arce a Real del Arrabal y hasta la Puerta del Sol”.

Tras los estudios se determinarán las actuaciones a seguir. Entre ellas, “buscar la forma de reforzar el muro”.