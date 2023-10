Cenizate, el pueblo en Albacete que ha blindado su suelo para protegerlo contra la contaminación por nitratos

Cenizate, un pueblo de poco menos de 1.300 habitantes en Albacete que ha modificado su plan urbanístico para blindarse contra la contaminación por nitratos. La Comisión Provincial de Urbanismo de Albacete aprobó el pasado 28 de septiembre la modificación del Plan de Desarrollo Urbano, tal como lo ha impulsado el Ayuntamiento, después de acordarse en un pleno, en agosto de 2021. En dicha sesión plenaria, explican desde la plataforma Stop Ganadería Industrial, se suspendió la tramitación y el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en suelo rústico para la cría de ganado porcino de forma intensiva. Esta suspensión temporal venía motivada por el inicio de la elaboración de la modificación urbanística.

En la localidad hay tres instalaciones de ganadería industrial, lo que suma ya más de 12.000 cabezas de cerdo de cebo. La Plataforma Rural por Cenizate, integrante de Stop Ganadería Industrial, advierte de que “la cabaña porcina actual del municipio genera anualmente 26.550 metros cúbicos de purín aproximadamente, equivalente a cerca de 18 piscinas olímpicas, que se esparcen con escaso control por las parcelas del término municipal, y estiman en 88.171 kg el nitrógeno que acaba en gran parte en los acuíferos de la zona”. Además, las organizaciones ciudadanas han advertido de que el agua del grifo arroja niveles de nitratos que de 39 miligramos por litro de agua, lo que se acerca al máximo permitido, que es de 50.

Por otro lado, señalan que en el pueblo hay un proyecto de macrogranja de 13.440 de lechones de transición promovida por Manuel Rubio Lledó un empresario que, afirman, es es consejero y secretario del consejo de BIOGAS MANCHUELA SL, “según los datos del Registro Mercantil”. Esta empresa es la promotora de un proyecto de planta de biogás en el municipio colindante de Fuentealbilla, con una capacidad de procesado de 230.900 toneladas de residuos, de las que 165.000 serían purines.

“No es un desarrollo que queramos para nuestro municipio”

El alcalde de la localidad, Enrique Navarro, explica a elDiarioclm.es, que la decisión en el pleno se tomó al ver que existía un interés “real” en las empresas para invertir en este tipo de proyectos. “Somos un término municipal relativamente pequeño, en el que infraestructuras de este tipo pueden suponer un impacto brutal a corto plazo, por no hablar del medio y el largo. Era necesario regular de manera correcta, porque nuestras normas no recogían de forma preciso lo necesario para regularlo”, señala el edil. Navarro coincide también que que “la mayor parte” del término municipal está calificado con alta vulnerabilidad por nitratos.

“La modificación se centra en la capacidad de acogida del pueblo, no sólo de los nitratos, sino también de la cercanía de estas instalaciones a la población, el tipo de terreno, la orografía o el impacto visual. En la modificación se recoge una serie de aspectos técnicos”, describe. El alcalde señala que es “preocupante” que no haya control de este tipo de explotaciones, porque “gran parte” llega a la tierra y los cultivos. “Multiplicar por 50 o 100 veces lo que ahora mismo se está echando sería una barbaridad”. Sin embargo, Navarro ha resaltado que esto no significa que no se apoye a la ganadería que ha existido “toda la vida” en la localidad, que sí considera “sostenible” y que, además, sustenta a familias del municipio. “Gran parte de la carne se transforma y consume aquí”.

“Proyectos de esta magnitud no crean puestos de trabajo realmente. Una panadería o cafetería crean más puestos de trabajo que una macrogranja. Y además, se pone en peligro a los pequeños productores que existen y los queremos cuidaron. Porque son los que realmente traen trabajo aquí”, concluye Navarro.

Inma Lozano, portavoz de Stop Ganadería Industrial, sostiene que “la Junta de Comunidades está más preocupada por mantener el negocio de los grandes promotores de porcino que por defender a sus ciudadanos de la sobreexplotación de agua y su contaminación por nitratos, lo que está obligando a algunos ayuntamientos a dar un paso al frente en defensa de sus municipios y sus gentes, como ha hecho Cenizate de forma valiente”.