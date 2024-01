La periodista Ana Requena presenta 'Intensas' en Toledo junto a la consejera de Igualdad

Hablando de igualdad y feminismo arrancan los actos de celebración de los diez años de trayectoria que cumplimos en elDiario.es Castilla-La Mancha (elDiarioclm.es). Y lo haremos de la mano de la periodista y escritora Ana Requena, redactora jefa de Género en la edición nacional de este periódico digital. Será mediante la presentación de su libro 'Intensas' (Roca Editorial, 2023), su segunda publicación tras 'Feminismo vibrante'.

Requena presentará su libro mediante un diálogo con la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, moderado por la directora de la edición castellanomanchega de elDiario.es, Carmen Bachiller. Será este martes, día 30 de enero, a las 19.00 horas en la Sala de Conferencias de la Bibilioteca de Castilla-La Mancha, ubicada en el Alcázar de Toledo. La entrada es libre hasta completar aforo.

La periodista analiza con este trabajo nuevas formas de estigmatización contra las mujeres. En una entrevista reciente con elDiarioclm.es, explicaba que la publicación surgió, primero de su experiencia personal, y después de los testimonios que le hicieron llegar muchas mujeres a raíz de la publicación del artículo “¿Somos intensas? Puede, ¿qué hay de malo?”.

“No solo no hay nada malo en ser intensas, sino que además en el libro reivindico la intensidad. Lo que digo es que si la intensidad nos ayuda a saber lo que queremos o lo que no estamos dispuestas a aceptar, si la intensidad nos ayuda identificar lo que queremos cambiar, lo que nos indigna, no puede ser sino algo bueno. Nos ayuda a estar más cerca de nosotras mismas individual y colectivamente”.

“Algo (malo) pasa cuando nos llaman intensas a muchas mujeres o cuando nos sentimos como tales. Especialmente cuando nos lo dicen hombres, especialmente cuando tantas mujeres relatan malestar al ser interpeladas con esa palabra. Un malestar difuso, pero al mismo tiempo muy asociado a acciones como pedir, señalar, enfadarse, quejarse, mostrar emociones, sentir, poner límites”, afirma la periodista en su última publicación.

Ana Requena Aguilar (1984) es redactora jefa de Género de elDiario.es. Fue parte del equipo fundador del periódico en 2012, medio en el que trabaja desde entonces. Ha estado dedicada especialmente a temas económicos y sociales: derechos laborales, cuidados y mercado de trabajo, feminismo, conciliación o violencia machista. En 2014 lanzó el blog Micromachismos como parte de elDiario.es, que le ha valido varios reconocimientos, como el premio de Comunicación no Sexista 2015 de la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña. Ha recibido también el premio 'Imparables' de Castilla-La Mancha por su contribución a la igualdad en los medios y el premio Pilar Blanco a la comunicación sociolaboral.

Es coautora de varios libros sobre comunicación y género e imparte talleres y charlas al respecto. Antes de elDiario.es, pasó por el diario Público, AmecoPress (la primera agencia de noticias con perspectiva de género en España), la revista Tiempo, Europa Press y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW) en su sede de República Dominicana.

Ha escrito crónicas y reportajes sobre la trata de mujeres y los ataques con ácido en Bangladesh, los feminicidios en México, o la violencia de género en Gaza. Ha participado en varias campañas y grupos de trabajo, como el organizado por Oxfam Intermón en el Congreso de Periodismos Digital de Huesca en 2017 sobre el tratamiento de las violencias contra las mujeres en los medios.