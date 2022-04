El Viña Rock se olvida de los 'tokens' y ahora se podrá pagar de forma electrónica con una pulsera en las barras

El festival Viña Rock ha anunciado que en la edición de 2022 contará con la tecnología 'cashless' para poder pagar en las barras del evento, y que se podrán cargar de forma online. De este modo, se acaba con los 'tokens' que llevaba utilizando la organización para pagar en los servicios propios del festival. Sólo se podrán utilizar para comprar bebidas.

Según ha informado la organización a través de las redes sociales, en el proceso de acreditaciones se validará el abono, y también las distintas promociones de las que se puede disfrutar en el evento, como el Kit Ahorro y el Bono Duchas, servicios que se integrarán en la pulsera y que se podrán validar de esta monera. “Es muy importante que tengáis preparados todos los tickets a mano para agilizar el proceso”, han recomendado.

Otra de las novedades que han comunicado, es que se podrá reembolsar el dinero que no se use y esté cargado en la pulsera, con un plazo y un coste de 3 euros de gestión. Desde el festival señalan que las promociones e importes regalados no son reembolsables.

La tan esperada 25 edición del festival Viña Rock se celebrará en Villarrobledo los días 28, 29 y 30 de abril. Todavía hay abonos disponibles.