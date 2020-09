La exconsejera de Hacienda de Castilla y León se reafirma en que nadie le informó de la adquisición de La Perla Negra

La exconsejera de Hacienda de Castilla y León entre 2013 y 2015 y posteriormente de Economía, Pilar del Olmo, se ha reafirmado en que nadie le informó de los procesos de alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales, más conocido como 'La Perla Negra', en Arroyo (Valladolid), ni de la adquisición de terrenos para el fallido polígono industrial en la también localidad vallisoletana de Portillo.

En su comparecencia en la Comisión de Investigación de la trama eólica en las Cortes, tomando así el relevo del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, interpelado minutos antes sobre los mismos hechos, la hoy concejala en el Ayuntamiento de Valladolid por el PP no ha modificado una coma lo que en su día declaró en el juzgado en calidad de testigo, es decir, su absoluto desconocimiento de ambas operaciones porque no fue informada de ello por la secretaria general de Hacienda.

Ha achacado esta circunstancia, por un lado, a la nada fluida comunicación entre ella y la aludida, Teresa Mata, que fue cesada por "pérdida de confianza", pero también ha justificado ese desconocimiento al hecho de que ninguna de las dos operaciones impulsadas por Gesturcal era competencia de la Consejería de Hacienda.

"No tenemos competencia en empresas públicas, sólo sobre los edificios administrativos que albergan a la administración general. Gesturcal era una empresa pública que colgaba de la Agencia de Desarrollo (ADE), dependiente de la Consejería de Economía y Empleo, y todos saben quién era el consejero durante aquellos años", ha espetado Del Olmo en clara alusión a Tomás Villanueva, que falleció súbitamente en 2017 pocos días antes de tener que declarar en el juzgado como investigado.

También ha aludido a Villanueva al explicar que fue él quien le trasladó la posibilidad de unificar distintas sedes en un edificio, ante lo cual la Consejería de Hacienda le delegó la competencia para ello, sin que fuera tampoco puesta al corriente de que el plazo de licitación para la presentación de ofertas -fue adjudicada a Urban Proyecta- quedó reducido a quince días.

La postura de Del Olmo ha sido acogida con escepticismo por la portavoz del Grupo Mixto e integrante de Podemos, Laura Rodríguez Arroyo, quien no considera creíble que la responsable de Hacienda estuviera al margen de las distintas operaciones, máxime cuando sólo la adquisición de 'La Perla' supuso para las arcas públicas y coste de 70 millones de euros.

"Efectivamente, lo mantengo", ha respondido desafiante la compareciente, que tampoco asume una responsabilidad 'in vigilando' y ha precisado que ni siquiera fue conocedora de sendos informes para la tasación de 'La Perla' por parte de la Secretaría General de Hacienda, valorando la compra en 39,5 y 41 millones. "No me enteré de que se había hecho hasta que lo pidió el juzgado y miré el expediente", ha insistido.

En octubre de 2017, el administrador de Urban Proyecta PM3, Germán Martín Giraldo, declaró ante el juez y reveló que la negociación sobre el precio del inmueble la realizó con personal de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Castilla y León, algo que no coincide con las declaraciones de Pilar del Olmo.

La exconsejera ha recordado que incluso se personó ante el juzgado como acusación particular, en representación de la Consejería de Hacienda, tras tener acceso a un expediente sobre la adquisición supuestamente irregular de mamparas y de mobiliario, por importe superior a los 4 millones de euros, en el edificio empresarial adjudicada, a la empresa Unifica Soluciones Integrales, la misma que hizo la reforma de la sede de Génova.

"Yo cumplí todas las responsabilidades atribuidas por ley y por decretos, y entre ellos no se incluye información alguna relativa a empresas públicas", ha enfatizado Del Olmo, quien al inicio de su comparecencia, con ironía, ya advertía de que actualmente se encuentra inmersa en su trabajo como inspectora y su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Valladolid. "Cuando uno se dedica a ello en alma y cuerpo se olvida de otros muchos asuntos", ha sentenciado.

"Descontrol total de su consejería"

Sus palabras han sido acogidas con asombro por el portavoz socialista en la comisión investigadora, José Francisco Martín. "Se nos caen los palos del sombrajo, pues con sus declaraciones lo que está demostrando es que tenía un descontrol total de su consejería y que ni siquiera se leía el Bocyl", en referencia a ese sospechoso acortamiento a quince días del proceso de licitación para que las empresas presentaran ofertas como sede de ese edificio aglutinador de distinta sedes.

Tras las muchas preguntas realizadas a la compareciente, el socialista sí ha confesado echar de menos la presencia de Del Olmo en las Cortes tras abandonar el cargo de consejera y parlamentaria.

"Ha demostrado ser una persona lista, inteligente, mucho más que los nuevos que han llegado al Gobierno regional, sobre todo en comparación con el señor Mañueco", ha incidido Martín, convencido de que los "olvidos" de la hoy concejal servirán para arrojar luz a las investigaciones en sede parlamentaria.

Alfonso Fernández Mañueco compareció en las Cortes en julio en la comisión, en la que aseguró que no se enteró de ninguno de estos casos.