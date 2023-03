La Junta de Castilla y León deja fuera por falta de fondos a 7 de cada 10 solicitudes de ayudas al alquiler joven

8.736 personas no recibirán el Bono Alquiler Joven en Castilla y León tras superarse el límite de fondos que tenía la línea de ayudas, que era de 21,5 millones. En total, no percibirán nada un 69,5% de solicitudes de las 12.563 válidas -sin tener en cuenta aquellas solicitudes con “incumplimientos” y las que han desistido a petición del interesado han visto desestimada su petición- y se quedan fuera solo porque no han registrado antes su instancia.

La Junta de Castilla y León, en las bases de la ayuda, ya trasladaba que la concesión de ayudas se iba a resolver por orden de llegada de las solicitudes y sin tener en cuenta otros factores más restrictivos hacia los solicitantes en cuestión de necesidad social.

En total, según ha recoge este miércoles el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), se ha dado a 3.827 personas esta subvención que les permitirá recibir una subvención máxima mensual de 250 euros durante un período máximo de 24 meses y una ayuda media que asciende a 5.643 euros.

Según ha explicado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, desde que comenzó el plazo el 1 de septiembre y hasta que finalizó, el 30 de noviembre, se han presentado 16.082. De ellas, 3.827 se han validado, 8.736 se quedan fuera por falta de fondos y 3.519 se inadmiten por motivos varios.

La ayuda consiste en una subvención máxima mensual de 250 euros, que se percibirá durante un período máximo de 24 meses, pudiendo llegar en muchos casos a percibir un total de 6.000 euros por joven beneficiario. La subvención media asciende a 5.643 euros.

El bono se ha reconocido desde el 1 de enero de 2022 para aquellos jóvenes que tuvieran contrato de alquiler o de cesión de uso, tanto de vivienda como de habitación a esa fecha y estuvieran vigentes a fecha de presentación de la solicitud.

En estos próximos días van a recibir el primer pago, que asciende a 5.617.289 euros en esta primera instancia, lo que equivale a una media de 1.467 euros por beneficiario, correspondientes a las mensualidades de enero a septiembre de 2022 que fueron justificadas correctamente y presentadas junto con la solicitud.

Quejas de los usuarios por los horarios para presentar las solicitudes

Esta línea de ayudas, que gestiona la Junta con fondo del Gobierno central, ha provocado quejas de los usuarios por el cambio de criterio del Ejecutivo autonómico sobre el horario de presentar las solicitudes en ventanilla o en formato digital ha levantado quejas entre los usuarios.

En un primer momento, se fijó las 9 de la mañana -o la hora de apertura de la oficina- para comenzar a presentar solicitudes -hay que recordar que al concederse la ayuda por orden de entrada el momento de presentarse es clave- tanto para el registro en ventanilla como en el online. El día antes de iniciarse el trámite, se cambió la unidad de hora para trámite en Internet, pudiéndose hacer desde las 00.00 horas del día 1 de septiembre.

Según una carta de la Consejería de Vivienda, a la que ha tenido acceso este diario, en respuesta a una de estas quejas, se reconoce el error para poder limitar la hora de presentación tanto de solicitudes electrónicas como presencial aunque, como se puede ver en los documentos colgados en la web de la Junta, donde hay cerca de 200 registros entre las 00:00 horas y las 8:59 horas.