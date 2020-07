Mañueco comparecerá en las Cortes el 30 de julio por la Trama Eólica y la Perla Negra y la oposición critica que no está toda la documentación

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá el 30 de julio en la comisión de investigación de la Trama Eólica, la Perla Negra (actual sede de Empleo, en Arroyo de la Encomienda), los terrenos de Portillo (para un polígono industrial que nunca se hizo) -casos judicializados- y las embajadas de Castilla y León en el exterior. La oposición ha denunciado que PP y Ciudadanos hayan fijado esta fecha, en un periodo estival y con menos foco mediático, "con nocturnidad y alevosía", que supone un "atropello".

El PSOE denuncia el “cinismo sin límites” del PP en la Comisión de investigación de la trama eólica

Saber más

"No quieren que se sepa y que los ciudadanos sepan", ha afeado tras la comisión el procurador socialista y miembro de la dirección del Grupo Socialista, José Francisco Martín. Laura Domínguez, de Podemos, ha informado que su formación no acudirá a la cita en señal de protesta porque no está toda la documentación a disposición de los procuradores.

Los representantes de la oposición han rechazado que el presidente autonómico comparezca a finales de julio, sobre todo porque todavía queda mucha documentación por entregar, como la relativa a la Perla Negra y Portillo, puesto que el juez fijó la apertura del juicio oral y la documentación, por lo tanto, ya puede ser entregada a los procuradores. Domínguez ha puesto en duda que se puedan leer "40.000 o 50.000 folios" entre el lunes y el jueves.

"Se va a enterar", amenaza el PSOE

"Hemos tenido acceso a una caja de facturas de la sede de Bruselas donde hay cosas divertidas y a las declaraciones de bienes de determinadas personas. No hemos tenido acceso a ninguna otra información. De Perla Negra, cero; de Portillo, cero; de las embajadas, cero; y de las eólicas, absolutamente nada", ha denunciado Martín, que ha asegurado que la noche previa a la comparecencia "va a ser una de sus peores noches". "Se va a enterar", ha amenazado.

"No sé qué van a preguntarle, si no tienen documentación base. Sin documentación no se puede investigar nada y nos pensaremos muy mucho continuar n la comisión. No estamos para pantomimas", ha reprochado Domínguez.

El presidente de la Comisión, Ignacio Delgado (Ciudadanos), ha asegurado que sí se ha tenido acceso a más información, aunque todavía queda un volumen importante pendiente. "También facturas, que es una documentación prolija, pero también las que tenemos del ICE y de las oficinas territoriales", ha concretado.

Delgado también ha informado de que la documentación se podrá consultar por las tardes y ha afeado que responsables políticos con dedicación exclusiva tengan "todo el tiempo del mundo" para consultar esta documentación, "mientras otros lo hacemos lo que nos permiten hacer nuestros trabajos". "Algunos llevamos ya muchos días viendo la documentación que hay", ha agregado.

El presidente de la Comisión ha reconocido que el periodo de tiempo para la comparecencia de Mañueco "nunca es del todo suficiente", pero ha considerado que sí es un periodo "razonable" porque "ha habido un trabajo previo estos últimos cuatro años". En realidad, el Tribunal Constitucional (TC) declaró nulo un acuerdo en la Mesa de las Cortes por el que se paralizó la Comisión durante años.

El TC vio "un panorama de restricción" de la actividad que "paraliza, perturba, obstruye o cuando menos dilata y demora su finalidad", en especial en lo relativo a las comparecencias acordadas en 2016 que incluían, entre otros, al ya expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Ahora, el PP y Ciudadanos apoyan que el próximo jueves comparezca Mañueco, a pesar de que hasta el viernes o el lunes que viene no estará disponible toda la documentación requerida. El Partido Popular pide a los socialistas que "se dejen de postureo" y ha instado a "avanzar". "Siempre hay alguna excusa. Siempre va a faltar algún documento. Al único al que interesa que no haya transparencia es al PSOE", ha acusado el 'popular' Salvador Cruz.

"Hemos perdido muchísimo tiempo y ahora lo que queremos es información", ha remachado el portavoz de Cs en la comisión, Javier Panizo, quien ha restado importancia a que la comisión se celebre a finales de julio y ha subrayado que sí se ha tenido acceso a la información.