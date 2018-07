La CUP ve en la reunión entre Sánchez y Torra un "pacto entre élites para que no cambie nada"

La CUP ha comparado la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra con la Transición de 1978. "Un pacto entre élites para que no cambie nada", ha lamentado su portavoz, Vidal Aragonès, a propósito el encuentro este lunes entre los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, que ha servido para que se reactiven las comisiones bilaterales entre ambas después de siete años.

El diputado de la CUP ha reprochado a Torra que haya querido "cerrar por arriba lo que la gente abrió por abajo el 1-O". En una rueda de prensa en el Parlament, ha criticado que la voluntad del president en el encuentro no era la de "respetar lo que el pueblo de Catalunya hizo" en el referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que forma parte de la línea de desescalada del conflicto político que la CUP pide mantener de forma democrática y pacífica con el Estado.

Ha advertido además que el derecho a la autodeterminación es colectivo y que la renuncia o no a este derecho no le corresponde a ningún partido ni a ningún gobierno: "Está muy bien que plantee la no renuncia, pero no les corresponde a ellos hacer este ejercicio de renuncia. No estamos en 2010. En 2017 hicimos un referéndum", ha insistido Aragonès ante los medios.

Al margen de los partidos, quienes también a cargado contra el papel de Torra en la reunión han sido los Comités de Defensa de la República (CDR), que han reclamado al Govern que avance hacia la independencia o que dimita. "No estamos aquí para hablar de estatut. No hemos llegado hasta aquí para tirar la toalla. Tirad adelante lo que prometisteis en campaña electoral o dimitid", han afirmado en Twitter.

Arrimadas llama a Torra "cobrador del lazo"

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado que el president haya acudido "altivo" y como "el cobrador del lazo" a la reunión en la Moncloa para que Sánchez pague la hipoteca pendiente por haberle hecho llegar a la Presidencia.

Arrimadas ha negado que se busque "normalizar" la situación en Catalunya, como ha dicho Sánchez, porque "no es normal" que Torra haya ratificado la declaración unilateral de independencia y haya sido recibido en la Moncloa "como si no hubiera pasado nada". Para la líder de Cs en Catalunya, el presidente catalán ha llegado a la reunión sabedor de que puede hacer "todas las barbaridades que quiera", porque Sánchez va a "bajar la cabeza" y le va a recibir "tranquilamente" puesto que depende de él para seguir "atrincherado" en la Moncloa.

Pero Arrimadas ha advertido al jefe del Ejecutivo de que hoy solo se ha reunido con el representante del independentismo, no de Catalunya, y le ha pedido que proteja a todos los catalanes.