El Síndic de Greuges atribuye a los pacientes de otras comunidades un "sobrecoste" para la sanidad catalana

El Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), Rafel Ribó, ha asegurado este lunes que uno de los problemas del sistema sanitario catalán se debe a que sus quirófanos reciben a pacientes de otras comunidades autónomas. "Uno de sus déficits es que tiene un sobrecoste con la gente que viene a Catalunya a intervenirse", ha expresado en declaraciones al programa 'Aquí Cuní' de la cadena SER.

Ribó ha quitado hierro a que las listas de espera en Catalunya sean las más altas del conjunto de comunidades autónomas, con 168.000 pacientes en la cola. Aunque ha reconocido que hay "un problema", ha dado a entender que poner el foco en ello no es lo que más urge al sistema. "Cuidado no nos equivoquemos en poner la diana en el punto que no es el que serviría de verdad para mejorar la sanidad", ha señalado.

Preguntado sobre las listas de espera, el Síndic ha empezado asegurando que la sanidad catalana "es de una calidad excepcional", y ha añadido que prueba de este "modelo excelente" es que vienen españoles de otras comunidades autónomas a intervenirse. Ha sido entonces cuando ha lamentado que este fenómeno suponga un sobrecoste para el sistema sanitario catalán.

El volumen de las listas de espera en Catalunya es el más elevado desde 2003. No solo por la cantidad total de personas que aguardan para ser operadas, sino también por el tiempo de espera, donde con 146 días de media representa la peor comunidad autónoma por detrás de Andalucía y Canarias.

"Ha habido un modelo excelente que, si no lo mimamos, podría irse al traste", ha incidido, poniendo el foco en "unos profesionales que están poniendo lo mejor de si mismos seguramente con un pago inferior al que deberían cobrar" o en la "falta de inversión tecnológica" en los hospitales.