Valls ofrece sus votos para hacer alcaldesa a Colau sin pedir nada a cambio

El candidato de Ciudadanos, Manuel Valls, ha abierto este miércoles la puerta a dar sus votos a Ada Colau para evitar que el Ayuntamiento de Barcelona quede en manos del independentismo. El exprimer ministro francés se ha dispuesto a dar su apoyo "sin condiciones" ni "pedir nada" a cambio. "La política es en muchas ocasiones elegir la opción menos mala", ha remachado.

"Queremos evitar que la ciudad tenga un alcalde independentista", ha asegurado Valls. "La prioridad es evitar que Barcelona sea la palanca del independentismo y la capital de una república imaginaria". El exprimer ministro francés ha emplazado a Colau a moverse -"ahora le toca a ella actuar"- y ha insistido en que él no pone ningún ultimatum. "Yo no digo cómo se deben hacer las cosas, pero me ofrezco para encontrar esta solución", ha añadido.

Tras los resultados del domingo, Colau y Ernest Maragall (ERC) quedaron empatados a 10 concejales aunque el candidato independentista logró 5.000 votos más. Colau insiste desde el lunes en un pacto de izquierdas junto al PSC, que tiene ocho concejales, pero Maragall se niega a pactar con los socialistas y viceversa. La opción que defiende Valls pasaría por apoyar a la candidata de BComú junto a los votos de Jaume Collboni (PSC) sin entrar en el Gobierno municipal ni hacer ninguna exigencia.

Colau necesita 21 votos para ser alcaldesa y la candidatura de Valls obtuvo seis ediles. La candidata de BComú, sin embargo, rechazó el martes cualquier pacto con Valls aunque no precisó si estaría dispuesta a aceptar los votos del candidato de Ciudadanos. Maragall se reúne este miércoles con Artadi y Colau -por separado- para negociar un posible acuerdo de investidura.

Valls se ha mostrado dispuesto a "contribuir a una solución positiva para Barcelona" que sea "respetuosa con la Constitución" y ha pedido "generosidad" a todos los candidatos. "Pido a todas las candidaturas que tengan altura de miras", ha subrayado. "Es posible evitar que Barcelona caiga en manos independentistas".

Durante toda la campaña electoral, Valls ha metido en el mismo saco a Maragall y a Colau y decía que se debía evitar a toda costa que el Ayuntamiento cayera en manos de "separatistas" o "populistas". Tres días después de los comicios, el candidato considera ahora que la prioridad es evitar que gobierne el independentismo en la ciudad. "Tenemos una oportunidad histórica", ha añadido.

Reunión con Inés Arrimadas

El exprimer ministro francés se reunió el martes por la tarde con la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, para explorar el escenario postelectoral en la capital catalana. Valls no ha querido desvelar el contenido de la reunión pero ha precisado que el partido naranja no le ha impuesto ninguna línea roja. El alcaldable ha añadido que "trabajan bien" con el partido, a pesar de que la noche electoral amenazó a Ciudadanos con romper su alianza si pactaba con Vox en Madrid.

El candidato de la formación naranja ha rechazado la posibilidad de que los tres concejales de Ciudadanos voten distinto a los tres ediles independientes de su candidatura y ha insistido en que el único cordón sanitario que deben aplicar los partidos es a la ultraderecha y al nacionalismo.