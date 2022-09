Anna Gabriel niega haber desobedecido al Constitucional y queda en libertad

Visiblemente emocionada y sin aceptar preguntas, la ex diputada de la CUP Anna Gabriel ha abandonado el Tribunal Supremo sin medidas cautelares y después de haber rechazado el delito de desobediencia que le atribuyen tanto el juez como la Fiscalía. Según fuentes conocedoras del interrogatorio, a la única pregunta de la Fiscalía Gabriel ha negado haber recibido un requerimiento personal del Tribunal Constitucional en 2017.

Fuentes jurídicas explican que ahora será el juez Llarena el que decida si concluye el sumario y si el caso debe ser enviado a los tribunales catalanes para que, en su caso, sea juzgada.

La ex diputada de la CUP abandonó España y se instaló en Suiza en los primeros meses de 2018, no acudiendo a la cita con el Tribunal Supremo después de que el juez Llarena procesara a los líderes independentistas encausados. En el caso de Gabriel, la causa contra ella se encauzó por un posible delito de desobediencia, penado con condenas de inhabilitación y no de cárcel. Compareció finalmente en el Tribunal Supremo a finales del pasado mes de julio.

Gabriel ha llegado al cercano parque de Salesas recibida por una docena de políticos de todos los partidos indepentistas catalanes. Por parte de ERC han acudido Oriol Junqueras, Gabriel Rufián, Marta Rosique y Carolina Telechea, por parte de la CUP han acudido todos los diputados encabezados por Mireia Vehí y Albert Botrán, por parte de JxC Josep Rius y por parte de EH Bildu los parlamentarios Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu. También ha acudido a apoyar a la acusada de desobediencia Jaume Asens, diputado por En Común Podem y presidente del grupo confederado de Unidas Podemos, entre otros.