Aragonès acusa al Gobierno de "chantaje" por El Prat pero lo desvincula de la mesa de diálogo

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado ese jueves al Ministerio de Transportes de hacer un "chantaje" al Govern por hacerles elegir entre la sostenibilidad medioambiental y las inversiones en El Prat. "El Gobierno nos pone entre la espada y la pared", ha dicho, "quiere imponer un modelo de desarrollismo que no vamos a aceptar". A su parecer, el proyecto necesita "tiempo y consensos", algo que a su parecer Aena no ha permitido porque su objetivo siempre ha sido ampliar la tercera pista en 500 metros hacia el este, pasando por encima del terreno natural protegido de La Ricarda. "Estamos ante una maniobra de presión para imponer su modelo", ha denunciado.

Aragonès ha reclamado al Gobierno que "vuelva al acuerdo del 2 de agosto", cuando la Generalitat y el Ministerio pactaron una inversión de 1.700 millones en los próximos diez años y unas actuaciones que cumpliesen con los criterios medioambientales de la Unión Europea. Según ha explicado el jefe del Govern, fue Aena quien rompió este acuerdo cuando introdujo la ampliación hacia el este en el Documento de Ordenación Aeroportuaria (DORA) que este diario avanzó el pasado viernes.

"Es el Gobierno español el que debe rectificar", ha dicho, ya que a su entender "es posible una mejora del aeropuerto respetando los espacios naturales". Aragonès ha asegurado que el acuerdo con el Gobierno pasaba por buscar consenso territorial y diseñar el proyecto el el marco del plan director, que se aprueba con multitud de agentes, y no en el DORA, que es responsabilidad única del Gobierno.

Pese al visible enojo de Aragonès, el president ha desvinculado el choque sobre la ampliación del aeropuerto de la mesa de diálogo que se debe celebrar la semana que viene. "No solo no afecta sino que vamos con más fuerza", ha dicho, tras remarcar que las desavenencias sobre las infraestructuras no son objeto de esa mesa. "Hay mucha gente que quiere que la mesa fracase, pero nosotros no renunciaremos a forzar al Estado a negociar", ha dicho.

En la misma línea el jefe del Govern ha asegurado que Aena busca "excusas" para no hacer la inversión en Catalunya. "Saben que su proyecto tiene muchas dificultades y no tienen consenso interno en el Gobierno", ha afirmado, en referencia a la vicepresidenta y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, que precisamente este jueves visita la zona de La Ricarda para mostrar su oposición a la ampliación.

El president ha comparecido este jueves después de que la ministra de Transportes Raquel Sánchez anunciase el miércoles que dejaba en suspenso las inversiones previstas por Aena en el Aeropuerto de El Prat para los próximos cinco años. Tras la inesperada noticia el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, acusó al Gobierno de "deslealtad" por paralizar la ampliación de la base aérea de Barcelona.