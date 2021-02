Arranca la jornada electoral en Catalunya sin incidencias destacables en la constitución de las mesas

La jornada electoral ha arrancado este domingo en Catalunya sin incidencias que hayan podido condicionar el desarrollo de la votación. La gran mayoría de las mesas, al menos el 97,4%, se han constituido antes de las 10 –la hora límite–, un porcentaje parecido al de 2017. "Es un dato muy favorable", ha valorado el conseller de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Bernat Solé. A las 11, eran ya el 99,76%:

La generación del 'procés', a las urnas: "Votaré teniendo en cuenta la gestión de la pandemia"

Saber más

Los temores a que el inicio de la jornada electoral fuese un descontrol, tras conocerse hace días el alud de recursos para evitar asistir a una mesa, se han acabado de disipar este domingo por la mañana. Los titulares y suplentes mayoritariamente se han presentado a sus colegios a las 8 y, cuando ha sido necesario, los han podido reemplazar. Lo único destacable respecto a comicios anteriores es que el proceso ha sido esta vez algo más lento, con lo que muchos colegios han abierto más tarde de las 9.

La otra gran duda logística de la jornada la ha resuelto Ismael Peña-López, director General de Participación Ciudadana y Procesos Electorales, en los micrófonos de Catalunya Ràdio: habrá escrutinio y se harán públicos los datos este mismo domingo. La Generalitat advirtió que, si un número significativo de mesas no se podían constituir, no iban a hacer público el recuento puesto que muchos ciudadanos deberían esperar a votar al martes. Finalmente no ha sido así. También se espera que se publiquen los primeros sondeos a las 20 en punto.

Este domingo son 5.624.044 catalanes los que están llamados a acudir a las urnas, aunque se prevé una importante caída de la participación respecto a elecciones anteriores, según las encuestas. De las 9 a las 12, la recomendación es que vayan a votar los colectivos de riesgo. A partir de esa hora y hasta las 19, el resto de la ciudadanía. Y en la hora siguiente y hasta el cierre, las personas que están en aislamiento por ser contactos o directamente positivos. Para esa hora, los miembros de las mesas dispondrán de EPI de alta seguridad, que se añaden a las mascarillas y pantallas faciales que usan durante el día.

Por primera vez este 14F, muchos catalanes votarán en colegios distintos a los habituales. En Barcelona serán el 37%. Los ayuntamientos han tenido que buscar espacios más amplios para cumplir con las medidas de distanciamiento y ventilación, así como evitar aglomeraciones. La capital catalana ha habilitado diez mercados municipales y 23 polideportivos. También se vota en el Camp Nou.

En el colegio electoral del Mercado de Sagrada Família, en Barcelona, las puertas han abierto sobre las 9:40, cuando varias decenas de personas, casi todas mayores, esperaban bajo la lluvia. El retraso se ha producido porque a última hora ha abandonado el miembro de una mesa, alegando ansiedad, lo que ha impedido que la gente pudiese entrar para empezar a votar en las siete mesas del recinto.

Elvira y Carme Pérez, ambas hermanas, explicaban a las puertas del mercado que desde la democracia han votado siempre y que la pandemia no las ha echado para atrás. Elvira, que vive en una residencia, aseguraba que “si te tiene que pillar el coronavirus te puede pillar en cualquier sitio”. “No tengo miedo hoy”, añadía. Agustí y Nina también jubilados, lo hacían hasta ahora en la escuela publica Fructuós Gelabert, pero en esta ocasión les ha tocado el Centre Cívic de Sagrada Família. “Todo el mundo ha sido muy simpático y no hemos hecho demasiada cola. Estábamos un poco preocupados por el coronavirus, pero no lo hemos visto”, bromean.