Colau pide a los barceloneses que no compren en Amazon: "El comercio de proximidad nos necesita"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha animado este jueves a la ciudadanía a no comprar "en Amazon, ni en grandes plataformas que no solo no tributan, sino que no aportan ningún valor añadido a la ciudad", y a hacerlo, por contra, en negocios de barrio para apoyar el comercio de proximidad. Colau se ha sumado así a la recomendación hecha hace unos días por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que también pidió a sus conciudadanos no comprar en Amazon durante estas fiestas navideñas.

"El comercio de proximidad nos necesita y nosotros necesitamos al comercio de proximidad", ha defendido Colau en el parlamento con el que ha puesto punto y final al acto de entrega del Premio de la Fundación Barcelona Comercio en el Saló de Cent del Ayuntamiento. La alcaldesa de la capital catalana ha apelado a la "responsabilidad" de los barceloneses, a quienes ha instado a comprar en "las tiendas de barrio". "Vayamos a las tiendas, los bares y restaurantes que tanta vida han dado a nuestra ciudad", ha insistido Colau.

El primer teniente de alcaldía, Jaume Collboni, se ha sumado a la demanda pidiendo a los ciudadanos que sean "conscientes" de que cada compra en Amazon supone "quitarle una oportunidad" al comercio local y "refuerza un modelo de competidor que hace trampas, que no paga todos los impuestos que debe pagar ni en el país ni en la ciudad"

Colau y Collboni lo han dicho el Saló de Cent del Ayuntamiento en el acto de entrega del Premio Barcelona Comerç, de la fundación Barcelona Comerç, que tradicionalmente se hacía en una cena multitudinaria pero que ha tenido que adaptarse por la COVID-19. En el acto también estaba la concejala de Comercio, Mercados y Consumo, Montserrat Ballarín, y el presidente de la fundación, Salvador Vendrell.

Ambos también han hecho autocrítica y han admitido que quizás las administraciones se han equivocado cuando han proclamado que han proporcionado todo el apoyo que han podido a los comerciantes y restauradores. "No sólo se necesitan palabras, también el máximo apoyo", ha afirmado Colau. También ha pedido a la Generalitat que dé ayudas urgentes a los comerciantes.