Cuatro estudiantes denuncian por acoso sexual a un profesor de la Universitat Blanquerna de Barcelona

La Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna de Barcelona apartó el pasado miércoles a un docente tras varias denuncias por acoso sexual. El profesor ya había sido suspendido el pasado septiembre y el centro comunicó que tomaba la decisión de apartarlo de nuevo como medida cautelar mientras resuelve el expediente. Durante la última semana han ido creciendo el número de denunciantes y ya son cuatro las alumnas que han presentado una queja formal en la Universidad contra este profesor, cuyas iniciales son X.S.

La Facultad también ha anunciado que creará un Punto Lila físico y uno digital para informar y sensibilizar sobre las agresiones y el ciberacoso y donde se darán a conocer las medidas de prevención adoptadas. La Comisión por el Punto Lila se reunió el lunes y acordó incorporar a los estudiantes en sus posteriores reuniones para seguir avanzando en la visibilización del protocolo en casos de acoso. El caso de este profesor fue desvelado la semana pasada por El Principal.

Las alumnas aseguran que el profesor solía seguir el mismo modus operandi: enviaba un primer correo de contacto y posteriormente iba subiendo el tono de los mensajes, que también mandaba a través de WhatsApp e Instagram. “Feliz Navidad y suerte en el examen. Espero seguir hablando contigo cuando sea... no te creas que esta mañana no te haya visto: pantalones a cuadros caquis. Déjate cuidar, ¿polienamorada...?”, le escribió a una estudiante, según publicó El Periódico.

“Eso haremos. Viernes, ratito, revisión, abrazo y juego o fuegoooo (as you are). pero vendré preparado para cambiar tu albornoz. solo porque soy tu profesor de acuerdo?”, le escribió a otra alumna que tenía que acudir a una revisión de examen. La estudiante acabó yendo acompañada de su padre a la revisión. Otra alumna declaró a TV3 que el docente le preguntó si era virgen y la conminó a visitarle a su despacho el curso siguiente, cuando ya no fuese su profesor.

Los alumnos de esta facultad han convocado este martes una concentración en protesta tanto por los actos del docente como por la gestión de la Universidad, que permitió que el profesor volviera a dar clases después de haber sido suspendido.

Las denuncias a este docente suponen un nuevo caso en las universidades catalanas, donde durante los últimos meses se han registrado numerosas protestas y quejas formales contra distintos docentes universitarios, después de que elDiario.es iniciara una investigación sobre el acoso sexual y laboral en las facultades.

Si tienes más datos sobre este caso o conoces otros similares, puedes escribirnos a pistas@eldiario.es