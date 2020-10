El juez procesa a otros dos hombres por la violación múltiple de Sabadell de 2019

El juez de Sabadell (Barcelona) que investiga la violación múltiple a una joven en 2019 ha procesado a otros dos hombres –a los que previamente había exculpado– como cómplices del delito de agresión sexual, lo que eleva a cinco el total de investigados que se sentarán en el banquillo.

El pasado mes de marzo el juez había procesado a tres de los imputados y había exculpado a otros seis. La Audiencia de Barcelona, tras aceptar el recurso de la Fiscalía y la acusación que ejerce la víctima, ha hecho rectificar al instructor y le ha instado a procesar a dos de los investigados.

Según el auto del juez, los dos nuevos procesados lo son en calidad de cómplices o cooperadores necesarios de la agresión sexual, si bien uno de ellos fue identificado por la víctima como autor material de la violación. El otro nuevo procesado llegó a estar en prisión preventiva como supuesto autor pero resultó exonerado por las pruebas del Instituto Nacional de Toxicología.

La agresión múltiple se produjo la madrugada del pasado 2 de febrero de 2019, en un ataque sexual en que la víctima fue forzada a mantener relaciones no consentidas por turnos y durante las cuales sintió angustia y temió por su vida, ya que se llevaron a cabo con intimidación, según el juez.

La chica, de 18 años de edad, se encontraba en un bar junto a unos amigos y, al salir del establecimiento, un joven la siguió, la cogió por el cuello, la puso contra una pared y la manoseó y posteriormente se la llevó por la fuerza a una nave abandonada en Sabadell, que un grupo de personas sin hogar utilizaban como vivienda. Una vez en esa nave, la chica, pese que no paraba de llorar y repetir "no", según el juez, fue violada por turnos por tres personas: el que ya había abusado de ella en la calle y otras dos.

De los cinco procesados, dos –uno de ellos fugado– lo están como presuntos autores de un delito de agresión sexual –en la que intervino una tercera persona que no ha podido ser identificada–, mientras que los otros tres se sentarán en el banquillo como cómplices porque presuntamente estaban en la nave y contribuyeron a crear "intimidación ambiental" en la víctima, si bien no participaron materialmente en la violación.

De los otros cuatro investigados en esta causa, que llegaron a ser detenidos por los Mossos d'Esquadra como sospechosos de haber estado en la nave cuando se produjo la violación múltiple, el juez acordó no procesarles porque la víctima no reconoció a ninguno de ellos y no se demostró que estuviesen en el lugar la madrugada de la agresión sexual.