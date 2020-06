El Govern retira su acusación contra un independentista por los incidentes en la investidura fallida de Puigdemont tras pedirle casi 4 años de prisión

De 3 años y 10 meses de prisión a retirarse del caso un día antes del juicio. Esta ha sido la acusación menguante de la Generalitat contra un independentista acusado de "golpear con un martillo" las puertas del parque de la Ciutadella y dar un empujón a un mosso d'esquadra durante los incidentes que se sucedieron en el debate de investidura fallida de Carles Puigdemont del 30 de enero de 2018.

Fuentes de la conselleria de Interior, cuyo departamento jurídico ejercía la acusación, han indicado que la decisión la ha tomado la conselleria de Presidencia, de quien depende en última instancia el gabinete jurídico del Govern. Fuentes del Govern han alegado a la Agència Catalana de Notícies que la decisión inicial de presentarse se tomó durante el 155, cuando la Generalitat estaba bajo control del Gobierno.

Sin embargo, el escrito de acusación presentado por el letrado de Interior está fechado en marzo de 2019, cuando JxCat y ERC ya gobernaban de nuevo y habían recuperado las competencias suspendidas por el 155.

Asimismo, desde el Govern han explicado que se han retirado porque las imágenes se han "revisado" y no se ha detectado ningún mosso herido en las mismas ni ningún bien público quedó dañado. No obstante, cabe recordar que en su escrito de acusación inicial el letrado de la Generalitat ya reseñaba expresamente que ningún mosso quedó herido ni las cadenas de la puerta de la Ciutadella, pese a los martillazos, no sufrieron "desperfectos apreciables".

Los hechos constituían para la Generalitat un delito de desórdenes públicos por intentar entrar al parque pese a estar cerrado por la policía y golpear las puertas y otro de atentado al agente de la autoridad por el supuesto empujón y la patada que el acusado habría propinado al mosso. Por el primer delito ambas acusaciones reclaman dos años de prisión y por el segundo la Fiscalía un año y la Generalitat un año y diez meses. El juicio se celebrará igualmente este miércoles al mantener la Fiscalía su petición de tres años de cárcel.