Miquel Iceta: "El independentismo vuelve a pisotear los derechos de las minorías como el 6 y 7 de septiembre"

Miquel Iceta ha llevado ya ante el Tribunal Constitucional la decisión del Pleno del Parlament de rechazar su designación como senador, que se ha producido este mismo jueves gracias a los votos de los independentistas. El grupo del PSC considera que el veto a Iceta bloquea su derecho a la renovación del senador José Montilla y, por tanto, vulnera su derecho a la representación política y a la participación. "El independentismo vuelve a pisotear los derechos de las minorías, como ya hicieron el 6 y 7 de septiembre [de 2017] con funestas consecuencias", se ha lamentado Iceta.

Los socialistas han reclamado al Tribunal Constitucional que, como medida cautelar, suspendan el acuerdo de la Mesa del Parlament que denegó este miércoles su petición de poder votar al aspirante con papeleta, para evitar que se pudiera votar 'no'. Con esta petición, el PSC confía en que el Alto Tribunal les dé la razón en que el pleno del Parlament no puede rechazar el candidato que su grupo proponga. "El PSC no presentará ningún candidato sin conocer antes la resolución de este recurso", ha asegurado Iceta.

Pese a este compromiso, el PSC ha evitado pedir al Constitucional que aplace la sesión constitutiva del Senado, fijada para el próximo martes. Además, Iceta ha expresado que incluso si el Alto Tribunal decidiera suspender el rechazo a su candidatura, el pleno debería ratificarle como senador. Una pretensión que, aunque el socialista no ha subrayado, hace prácticamente imposible que el líder del PSC pueda llegar a la apertura de la legislatura del Senado como senador.

El primer secretario de los socialistas se ha mostrado "decepcionado" por la decisión de los independentistas, que ha calificado de "beligerante, hostil, de veto y bloqueo". "Acepté la propuesta porque consideré que era importante que un catalán presidiera el Senado, y que lo hiciera una persona federalista y de actitud dialogante", ha explicado Iceta. "Pese a todo esto, me reafirmo en el propósito de contribuir a la convivencia, y a crear puentes entre Catalunya y el resto de España. Un propósito que desea mirar hacia adelante y crear una oportunidad de acuerdo", ha asegurado.

Iceta ha remarcado ese ánimo constructivo pese a la "voladura de puentes" a la que aludió el miércoles. "Yo no me quiero resignar a decir que con los independentistas no hay nada que hacer. No por ellos, sino porque creo que hay que trabajar por la ciudadania", ha dicho. Ahora bien, el líder del PSC también ha reconocido que la decisión de los grupos independentistas condiciona su futura relación con ellos. "Lo que ha pasado hoy, cuando se han roto reglas de respeto institucional, puede enrarecer la relación entre grupos y el inicio de la legislatura", ha dicho.

