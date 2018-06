El nuevo vicepresident de la Generalitat: "Si Sánchez quiere resolver este conflicto políticamente, que emita señales"

El nuevo vicepresident de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha reclamado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga gestos para solucionar la situación en Catalunya: "Si Sánchez quiere resolver este conflicto políticamente, que emita señales. Serán tenidas en cuenta". En una entrevista en El Periódico recogida por Europa Press, ha sostenido que Sánchez "tiene la oportunidad de abrir una nueva etapa, pero se precisa sentido de Estado".

"No estoy especialmente esperanzado con Sánchez. Conocemos al PSOE y al PSC. Si el diálogo político no puede imaginar ni proponer soluciones más allá de una interpretación restrictiva de la ley, se convierte en un diálogo de abogados", ha lamentado. También ha defendido que el ordenamiento jurídico no puede limitar el diálogo político: "Si ese es el plan, tendremos un conflicto crónico".

Intervención de la Generalitat

Aragonès ha afirmado que intentarán que se levante toda la intervención de las cuentas de la Generalitat: "Nosotros batallaremos para que se levante toda la intervención al completo, también la del 2015".

Preguntado por si participará en la mesa de negociación del nuevo modelo de financiación, ha explicado que su compromiso es "estar en cualquier foro que permita batallar en cualquier ámbito que suponga un euro más" para la sanidad o educación catalanas.

Aun así, ha alertado de que todas las negociaciones entre el Estado y la Generalitat "se tienen que circunscribir en el debate de fondo, si no se avanza en ese fondo la participación de la Generalitat en estos foros es muy difícil".

Asimismo, ha destacado que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tendrá "un papel relevante en la toma de decisiones", como el exvicepresident Oriol Junqueras, pero ha asegurado que las decisiones que tome el Govern serán del propio Govern de la Generalitat.

"Fuerza para dialogar"

Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha expresado este domingo su confianza en que el nuevo Gobierno central "demuestre que tiene fuerza para abrir vías de diálogo para resolver políticamente la situación en Catalunya".

"Espero que el hecho de que en España se haya demostrado que la democracia tiene fuerza para sustituir o derribar gobiernos también demuestre que tiene fuerza para abrir vías de diálogo para resolver políticamente la situación en Catalunya", ha asegurado en una entrevista de Catalunya Ràdio.

También ha insistido en la necesidad de que el Estado dialogue y ha afirmado que el independentismo siempre ha estado abierto a hacerlo, por lo que espera que el Gobierno "se de cuenta de que no se puede girar la cabeza a una realidad de millones de personas y que tarde o temprano deberá afrontar políticamente la situación".