Rufián traslada a Sánchez su disposición a negociar los presupuestos pero le advierte de que son incompatibles con Ciudadanos

Mano tendida pero con condiciones. El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha trasladado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la predisposición de su partido a negociar los presupuestos generales del Estado. Pero, a la vez, el diputado ha remarcado que su apoyo es incompatible con el de Ciudadanos, pues a su juicio un pacto así conllevaría "políticas regresivas y recortes", mientras que Esquerra busca unas cuentas "netamente de izquierdas". "Ciudadanos no es que sea incompatible con nosotros, es incompatible con la izquierda", ha asegurado Rufián en una rueda de prensa en el Congreso tras el encuentro en la Moncloa.

"Pactar con Ciudadanos es muy goloso hoy, es mucho más sencillo desde el más frío pragmatismo. Lo único que te pide Ciudadanos son más banderas. Pero a veces lo más sencillo no es lo mejor para la gente", ha apuntado Rufián, que además ha resaltado la "incomodidad" que genera la interlocución con Ciudadanos en Unidas Podemos y otros socios de la coalición.

El líder de ERC ha dejado claro que no entrarán en ningún acuerdo de presupuestos que incorpore al partido de Inés Arrimadas. "Es falso y mentira decir que da igual pactar con Ciudadanos que con ERC. No es lo mismo pactar políticas de sanidad, educación e inversiones, con un partido de derechas que con uno de izquierdas, nos pongamos como nos pongamos", ha dicho. "Arrimadas dice que la gente no quiere que estos presupuestos se negocien con Iglesias y Rufián. Yo creo que lo que la gente no quiere es que se pacten en un despacho del Ibex", ha remachado.

Respecto a los requisitos de los republicanos para aprobar los presupuestos, Rufián ha indicado que para hacer un nuevo pacto "primero se tienen que cumplir los anteriores", en referencia a la mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno y la Generalitat. En este sentido, el líder de la formación independentista ha asegurado que Sánchez se ha mostrado de acuerdo en que vuelvan a reunir a la mesa "a mediados de septiembre", aunque ha dejado la concreción de las fechas para cerrar entre los gobiernos. "Nosotros hemos pactado y cumplimentado pactos, como el de la investidura y la mesa de diálogo. Para hacer otro hay que acabar de cumplir los pendientes", ha dicho.