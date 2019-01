El PP estudia con los médicos de Atención Primaria elevar a diez minutos la consulta por paciente

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez ha anunciado que encabezará la candidatura a las elecciones autonómicas por la provincia de Toledo. En un encuentro celebrado con medios de comunicación en la capital regional ha asegurado que cuenta con el beneplácito del partido y que para él supone un orgullo. “Yo creo que el presidente de la Junta tiene que encabezar la lista por la provincia que ostenta la capitalidad de la región por lo que voy a tener el honor de encabezar la lista por Toledo”.

Ha sido uno de sus principales anuncios en este encuentro al que han asistido cerca de 45 medios de comunicación en el que ha hecho balance por un lado del Gobierno de Emiliano García-Page y por el otro ha detallado alguna de las medidas que pondrá en marcha si consigue la Presidencia de Castilla-La Mancha. Vinculada al área sanitaria, Núñez ha adelantado que están madurando una propuesta que han trabajado con los médicos de Atención Primaria de elevar a diez minutos la consulta por paciente, algo que le parece “más que razonable”.

“Eso de que uno va a la consulta del médico a que te despachen en 30 segundos no es bueno para el paciente ni para el profesional y esa propuesta de elevar a ese tiempo que nos han dicho los médicos de Atención Primaria la estamos trabajando para incluir en el programa electoral”, ha explicado Núñez. Además si llega a ser presidente de la Junta llevará a cabo el reconocimiento de la carrera profesional sanitaria y combatirá el incremento de las listas de espera.

Además entre sus promesas electorales, Francisco Núñez ha recordado que si llega a ser presidente propondrá una bajada de impuestos generalizada, la creación de una mesa de la Función Pública, la puesta en marcha de una Consejería de Deportes en sustitución de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno regional y fomentará medidas para impulsar el turismo. También ha mostrado su "defensa a ultranza de los toros, de la caza y la pesca como elemento fundamental de la economía castellano-manchega"; ha puesto en valor el papel del tercer sector en las políticas de Bienestar Social, y ha mostrado su apuesta por la reconversión digital y por el desarrollo de la Política Agraria Común (PAC).

“Afrontamos el periodo electoral con una profunda renovación, en primer lugar en mi persona como candidato a la Junta y con muchos candidatos nuevos y también con la solidez de alcaldes que siguen apostando por el proyecto político del PP. Si algo tiene el PP es ilusión y convicción de que se puede transformar esta región y que podemos estar a la vanguardia para estar en los puestos de salida y poder hacer posible que Castilla-La Mancha sea una región de futuro y de oportunidades”, ha asegurado Francisco Núñez.

“Page ha incumplido 555 medidas que prometió en su programa electoral”

Francisco Núñez ha criticado la gestión de Emiliano García-Page en estos tres años al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha y ha asegurado que es “preso” de sus acuerdos con Podemos en la región y con Pedro Sánchez. “Ha sido un gobierno de incumplimientos y un gobierno del pasado. Page forma parte ya del pasado de Castilla-La Mancha porque es un presidente que ha gobernado por la inercia de la burocracia administrativa, sin empuje, sin ilusión y sin ganas de trabajar”, ha señalado el presidente del PP en Castilla-La Mancha sobre la gestión de Emiliano García-Page en esta legislatura.

Según Francisco Núñez, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha incumplido 555 medidas de las 820 que presentó en su programa electoral, es decir, el 67,68%. “El mejor ejemplo de que Page no cumple y no tiene ilusión es la falta de Presupuestos para 2019. No quiere presentar unos Presupuestos donde se desvelan las promesas incumplidas que ha ido haciendo en la región, y no los presenta porque se demostraría que miente y que incumple”.

Además, según Núñez, “hoy la situación económica es peor. Ya se habla de la ralentización de la economía, que está funcionando peor que la media nacional”. Además según el presidente del PP regional el umbral de pobreza “está por encima de la media –llegando a alcanzar el 37,9%- y los impuestos siguen aumentando”.

“Yo creo en esa Castilla-La Mancha de futuro, de progreso, envidiable para el resto de autonomías, para que esté entre las primeras de España; una Castilla-La Mancha fuerte dentro de una España unida”, ha concluido Núñez.