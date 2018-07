La Plataforma contra el ATC celebra su paralización pero la califica de "insuficiente" para acabar con el proyecto

La Plataforma contra el Almacén Temporal de Residuos Nucleares (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) ha valorado de forma positiva la decisión del Gobierno central de paralizar el permiso de construcción del silo, aunque se mantiene prudente al constatar que "nada se ha decidido sobre las tres autorizaciones que precisa el ATC y que son competencia de Ribera". Los miembros de la Plataforma han calificado de "buena noticia" la decisión de la ministra aunque "es insuficiente para acabar definitivamente con el proyecto".

"El Ministerio para la Transición Ecológica, ha ordenado al CSN suspender temporalmente la tramitación de la autorización de construcción del ATC. Pero nada ha decidido, sobre la autorización previa o de emplazamiento cuyo expediente completo tiene la ministra encima de su mesa y que solo precisa de su firma (de denegación) para acabar definitivamente con el cementerio nuclear de Villar de Cañas", ha explicado la Plataforma.

Para María Andrés, portavoz de la Plataforma. "La ciudadanía movilizada ha dado un paso más hacia la paralización definitiva del cementerio nuclear de Villar de Cañas, demostrando que se pueden cambiar las cosas cuando la población lucha de forma unida. Por ello estamos satisfechos, pero este anuncio no es suficiente, nos toca seguir peleando y exigiendo a la ministra que, después de más de 6 años y medio, acabe definitivamente con este proyecto que no queremos y que no va a ningún lado".

Según apunta la Plataforma, la ministra vincula el ATC de Villar de Cañas con los planes energéticos del Gobierno de Sánchez y así prever el volumen y características de los residuos nucleares en los diversos escenarios del cierre escalonado de las centrales, "Pero muchos países (como EE.UU) no disponen de ATC ni plantean tenerlo, por lo que la paralización definitiva del basurero radiactivo, no precisa vincularse al calendario de cierre de las nucleares".

"Ribera tiene un argumento de peso para cerrar el proyecto: el voto particular de Cristina Narbona contra el informe favorable al ATC, cuando era consejera del CSN. Este texto, se podría utilizar para una orden ministerial que diera el carpetazo definitivo al almacén radiactivo", asegura la Plataforma.

Por otro lado, el 26 de julio se votará en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. En este procedimiento está personada la Plataforma a través del abogado de Ecologistas en Acción-Cuenca. La Plataforma defiende la ampliación de la ZEPA, pues supone "una alternativa sostenible al cementerio nuclear para los vecinos de la zona. En todo caso, el signo de la sentencia (que es recurrible) tendrá poca influencia sobre el devenir del cementerio nuclear en Villar de Cañas".