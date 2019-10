"Todos los datos apuntan a que la migración no es un problema. Es algo natural y necesario"

“Considerar la migración como un problema es una cuestión narrativa. Todos los datos que existen apuntan a que la migración no es un problema. Es algo natural y necesario”. Esta es solo una de las reflexiones que Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de la Fundación porCausa, dejó en la ponencia inaugural del segundo Foro Internacional ‘Toledo Cultura de Paz’, que se extenderá este jueves y viernes, 17 y 18 de octubre, y que está impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, la Coordinadora de ONGD de la región y la plataforma Solidaridad 365+1.

Esta primera charla versó sobre “la urgencia de desarrollar nuevas narrativas que promuevan sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Aunque las migraciones no se especifican como uno de estos objetivos concretos, estas son “transversales a gran parte” planteados, señaló Rodríguez-Alarcón, ingeniera agrónoma y especialista en Comunicación Política y Gestión de Crisis.

Antes de abordar ejemplos e ideas de esas nuevas narrativas, expuso “siete noes” sobre diversos aspectos relacionados con el fenómeno de las migraciones y que son el resultado de de los estudios que realizan “multitud de organizaciones”. Además, en su intervención, abierta a preguntas y celebrada en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del campus de Toledo, ofreció tres reglas y cuatro herramientas, entre ellas “romper la barrera entre ‘ellos y nosotros’; es indispensable”, destacó la ponente.

El primer “no”: la migración “no es un fenómeno creciente”. El porcentaje de personas que llegan a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él temporal o definitivamente -tal y como define la Real Academia Española (RAE) el término ‘migrante’- es de entre “el 3 y el 4%” de la población mundial, una cifra que destaca que se mantiene durante los últimos años a pesar del incremento de habitantes en el planeta.

“La migración no supone una carga económica y social, lo saben todos aquellos que trabajan en un entorno de remesas”, recalcó la representante de la Fundación porCausa sobre esta “herramienta de desarrollo primigenia” de envío de dinero de personas migrantes a sus países de origen. Además, sostuvo que “el desarrollo no sirve para frenar las migraciones” pues “cuando un país crece económicamente, los jóvenes salen también para buscar un futuro mejor, para aprender más”, comentó con la experiencia de haber trabajado durante diez años en Bruselas (Bélgica).

Lucila Rodríguez-Alarcón / Fotografía: Bárbara D. Alarcón

Un par de “noes” más a los bulos que se cuelan en la esfera pública -y ante los que medios como eldiario.es y Maldita.es desmienten en una sección especializada– fueron: “los inmigrantes no suponen una amenaza para la seguridad, no más que el resto de personas”. El otro, tajante, es que “las migraciones no se pueden parar”. “Los muros no las frenan, solo cambian los flujos”, agregó Rodríguez-Alarcón.

“La opinión pública no está preparada para que se pueda avanzar en políticas migratorias”

Con estas conclusiones por delante, apuntó que existe “un problema de narrativa” y que “la opinión pública no está preparada para que se pueda avanzar en políticas migratorias”. “Convencer a los indecisos” y darle la vuelta a ese marco es el objetivo de la nueva forma de dialogar que propone la directora de la Fundación porCausa.

¿Cómo llevarlo a cabo? “Construyendo sentimientos” y “evitando datos que no sirven para nada”, indicó la ponente, que instó a “no hablar de migrantes” y evitar las categorías que distinguen las causas por las que cada persona se desplaza de un lugar a otro del mundo. “Usted tiene derecho a moverse”, “hasta que no nos veamos todos como vecinas y vecinos esto no va a cambiar”, añadió.

El mensaje positivo de esa narrativa, que evita la polarización y la mentira, tiene que contar también con un enfoque local. “Hablamos de migraciones como si solo fuera cruzar el Estrecho -de Gibraltar-. Es nuestro barrio, ese intercambio permanente, bajemos a lo local”, manifestó para alentar a “hacer cosas en el entorno, donde la gente se sienta útil” y “donde crecen las propuestas”.