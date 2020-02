La brecha de género en las pensiones castellanomanchegas ya roza el 40%

Las nuevas cifras oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en cuanto al número de pensionistas y de pensiones medias por comunidades autónomas vuelven a reflejar una considerable brecha de género entre los importes que cobran los hombres y los que cobran las mujeres. Esta diferencia, con los datos actualizados de finales de 2019, llega ya al 39%. Por sexos, la pensión media de los hombres el pasado mes de enero fue de 1.051,53 euros y en el caso de las mujeres, de 757,06 euros. De hecho, la pensión media de las mujeres solo supera a la de los hombres en el caso de la pensión de viudedad. En el resto, los hombres reciben mayor cuantía de media.

Sobre esta brecha de género ha puesto el acento CCOO, que considera que las mujeres pensionistas de la comunidad autónoma se enfrentan “a una dura realidad económica que no puede ser ignorada por el Gobierno autonómico”. La secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales del sindicato, Mª Ángeles Castellanos, precisa que el 46,5% de las pensiones de las mujeres tiene complementos a mínimos, lo que supone un total de 139.458 pensiones.

Los complementos a mínimos son las cantidades complementarias que se añaden al importe de la pensión, en su modalidad contributiva, cuando no alcance el mínimo fijado legalmente. La condición es que el beneficiario no perciba rentas de capital o trabajo personal, y, si las percibe, que no excedan de la cuantía que se establece anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El 37,1% de las pensiones de Castilla-La Mancha tienen complementos a mínimos, pero este porcentaje sube al 46,5% en el caso de las mujeres y es del 29,5% en los hombres. De hecho, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en porcentaje más alto de pensiones con complementos a mínimos, después de Extremadura (44,7%), superando en 13,2 puntos la media estatal con 23,9% del total (2.341.224 pensiones). En la provincia de Cuenca el porcentaje de pensiones de mujeres con complementos a mínimos supera el 52%.

Debido a este escenario y con carácter general, CCOO reclama políticas que garanticen la “vida digna” de estas mujeres, sobre todo medidas que avancen en los servicios de calidad y de alto contenido vinculados a la atención a la dependencia.

“Servicios como la teleasistencia o la ayuda económica vinculada al servicio son claramente insuficientes cuando una persona, una mujer en este caso, tiene que hacer frente a una situación de dependencia, más aún si tenemos en cuenta los bajos ingresos de las mujeres pensionistas de Castilla-La Mancha”, afirma Castellanos, quien advierte de que “así, solo tendrán acceso a los servicios necesarios aquellas mujeres que tengan una red familiar que pueda atender el gasto que supone atender situaciones de dependencia”.

Según datos del Gobierno castellano-manchego, mientras que en el periodo desde julio de 2015 hasta diciembre de 2019 la prestación de plaza residencial tan solo ha crecido en 2.262 prestaciones, la de ayuda económica vinculada al servicio lo ha hecho en 5.784, más del doble, y la Teleasistencia en 9.737, cuatro veces más que las plazas residenciales. La ayuda económica vinculada al servicio supone que existen personas necesitadas de un servicio que no se le facilita y se le da una ayuda para que lo contrate en el sector privado.

Pensiones y Dependencia

CCOO detalla también que el 44% de las personas beneficiarias del sistema de atención a la dependencia son mujeres mayores de 80 años. Pero la pensión media de las mujeres mayores de 85 años de Castilla-La Mancha de 677,48 euros al mes, de modo que “es difícil conseguir en el sector privado todo lo que necesitan para una vida digna con ese bajo nivel de ingresos”.

Es esta una cuestión sobre la que también ha puesto el centro el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, que recientemente criticó la falta de planificación y la reducción de listas de espera con prestaciones “low cost”.

Por provincias, del total de las pensiones percibidas en Castilla-La Mancha, 116.774 corresponden a Toledo (31,03%), 99.903 a Ciudad Real (26,55%), 73.033 a Albacete (19,41%), 44.732 a Cuenca (11,89%) y 41.892 corresponden a Guadalajara (11,13%) del total regional. La pensión media más alta corresponde a la provincia de Guadalajara con 1.057,10 euros, le sigue Ciudad Real con 937,42 euros, Toledo con 927,68 euros, Albacete con 893,75 euros y la más baja en Cuenca 855,39 euros.

Si se compara la pensión media de jubilación entre comunidades autónomas, el País Vasco es la que registra la de mayor cantidad, con casi 1.400 euros de media, mientras que son los extremeños los que, de media, cobran menos con 937 euros. Castilla-La Mancha, como media general, se mantiene en los puestos intermedios del ranking: