Carlos Maldonado: "En el Día de la Región haré un plato de trucha como guiño a nuestro río Tajo"

Carlos Maldonado dio un gran salto profesional y personal cuando ganó un concurso de cocina en televisión. Hoy es muy conocido y reconocido como chef. Y en su caso no se aplica el refrán: "En casa del herrero, cuchillo de palo".

Se ha quedado a trabajar en Talavera de la Reina. Su casa. Ha abierto 'Raíces', su restaurante y este 31 de mayo será uno de los protagonistas del Día de Castilla-La Mancha con un Show Cooking, de 11 a 13 horas, en Jardines del Prado- Paseo Estatua Constitución de la Ciudad de la Cerámica.

“Me da un poco de cosa que solo esté Carlos porque haya salido en la tele. Lo que realmente me hubiese gustado es que en el Show Cooking hubiesen estado todos los hosteleros de Talavera, los que luchamos el día a día en una plaza que no es nada fácil”. Es consciente de formar parte de la ‘marca Talavera’. “Es un orgullo” pero, matiza, “lo somos todos. Todos los que empujamos, se nos conozca más o menos”.

“Haré un platillo que tengo en el restaurante, muy divertido y fresco para las temperaturas que ya tenemos”. Y si llueve, bromea, “lo modificaré”. Es, nos explica, “un guiño a nuestro río Tajo, a lo que era antes cuando se pescaba mucho y teníamos truchas. Ahora no tenemos nada. Debemos ahondar en nuestras raíces” ( esas 'Raíces' que dan sentido y nombre a su restaurante).

Preparará una especie de ceviche. Trucha marinada en gintonic, con base de leche de tigre, helado de manzana, huevas de trucha y arenque y un aire de leche. “Tiene mucho potencial. Es un plato nuevo al que todavía estamos dando vueltas. Le hemos metido manzana verde que le da alma, que era la que le faltaba”, explica.

El plato formará parte de la carta de verano que están preparando y de la que se podrá disfrutar en 'Raíces' en unos días. Aún falta redondear algunos platos nuevos y otros como las “carillas de Velada que las tenemos que tener, la sandía, el melón, las verduras de nuestra huerta, nuestros corderos, los huevos de corral…Barremos siempre para casa”. Y la mayoría de sus platos los presenta además en Cerámica de Talavera.

“Ahora tenemos un cremoso de sesos de cordero con tamarindo. Es muy canalla. Nos recuerda a los sesos que nuestra madre nos obligaba a comer y que odiábamos. Yo era el primero pero lo tenía que poner en el restaurante, en un formato que guste a todo el mundo”. Es apenas un bocado, con una emulsión de tamarindo. “Sé que es muy 'hardcore' el plato, lo pondremos dentro de una cabeza de cordero…de cerámica. Tiene alma de 'Raíces'”.

Un proyecto de restauración que apenas ha echado andar pero en el que Carlos Maldonado confía. “Tiene potencial”. De hecho, en muy poco tiempo - abrió en julio de 2017- ha estado nominado en la XVI edición Premio Cocinero Revelación en Madrid Fusión, “aunque yo lo llamaría restaurante revelación porque somos un equipo. No ganamos pero estuvimos entre los seis mejores de España. Eso es un paso enorme”.

'Raíces' ya está en la prestigiosa Guía Repsol

‘Raíces’ acaba de entrar en la Guía Repsol. “Raíces es el reflejo de la vitalidad y la ‘locura’ de Carlos Maldonado. Le gusta provocar con sabores intensos y meter caña a las recetas más tradicionales de Talavera. Sus platos son una mezcla del mundo del food truck en el que se ha fogueado, de ingredientes asiáticos ya integrados en la cotidianidad y de la cocina de su tierra”, dice la prestigiosa guía gastronómica del establecimiento.

El joven chef ha aprovechado su presencia en la Guía Repsol (estará también en la versión papel de 2019) para hablar de sus ‘vecinos’ hosteleros en Talavera. “Hemos dado bombo a los bares y restaurantes de alrededor”.

Carlos Maldonado en su última aparición en Masterchef, con su plato y...el botijo de cerámica de Talavera Foto: Raíces/ Instagram

Han pasado ya casi tres años desde que ganase la tercera edición del programa de cocina Masterchef pero sus apariciones en el programa de TVE son frecuentes. En la presente edición, ha aparecido ya en una ocasión (y no será la única) y presume de su pueblo. “Siempre que puedo llevo por bandera mi Talavera y mi gente. En mi última aparición llevé un plato presentado en un botijo, en Cerámica de Talavera, que nos hicieron en el Patio de los Artesanos".

Ahora no descarta nuevos proyectos televisivos. “Todavía no puedo avanzar nada, pero hay nuevas cosas muy interesante”, nos dice, mientras conversamos con él durante un viaje a Murcia. “Y que no se acabe”.

El 31 de mayo, Carlos Maldonado no solo ofrecerá un Show Cooking, sino que estará presente entre las Food Trucks ‘Alimentos de Castilla-La Mancha’ que estarán en los Jardines del Prado de Talavera entre las 11 y las 14 horas.

Hamburguesa de brioche con carrillera, by Carlos Maldonado del restaurante Raíces Foto: Guía Repsol

Allí ofrecerá sus conocidas hamburguesas, pero con un nuevo formato, en colaboración con Europastry. Sus panes ‘Rock and Roll’. “Es parecido a un brioche pero sin tanta materia grasa. Es londinense, un formato muy divertido. Es como un hot dog pero mucho más desarrollado. “Vendíamos bao de carrillera pero ahora nos centramos en el ‘Rock and Roll’ que nos identifica más. Lleva la carrillera, lombarda encurtida…es un bocado muy interesante. Y, cómo no, buena cerveza”.

Para el Día de Castilla-La Mancha, Carlos Maldonado invita a todos los castellano-manchegos a pasar por Talavera. “Ese día es la capital de la región. Es muy bonita, tiene muy buena gente, tenemos la mejor cerámica, los mejores restaurantes, muy buenas tapitas... ¡Por favor, pasad por Talavera y disfrutad. Que se empiece a valorar como se merece”.