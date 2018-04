El consumo de pan sigue bajando pese a su importancia en la Dieta Mediterránea

El consumo de pan en España no ha dejado de caer en los últimos años. Según la encuesta ‘Hábitos y consumo de pan en España’, realizada por la iniciativa Pan Cada Día, el 29,2% de los españoles no come pan porque su dieta se lo prohíbe. Actualmente, el consumo de pan se encuentra en 34,65 kg por persona y año, un 1,4% menos que en 2015, según el ‘ Informe del consumo de Alimentación en España 2016’ del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Entre las causas por las que los españoles eliminan los hidratos de carbono de su dieta, un 29,2% explica que realizan una dieta sin pan, el 24% no considera que sea necesario para llevar una dieta equilibrada y el 9,4% de los encuestados señala que su motivo es que engorda2. Sin embargo, en lo que a pan se refiere, no se tiene en cuenta que su contenido en grasa es bajo, entre 1 y 3 gramos de grasa por cada 100 g. y junto con los cereales son una de las fuentes principales de energía para nuestro organismo.

Base de la dieta mediterránea

Según la iniciativa 'Pan Cada Día', el trigo, los cereales y el pan constituyen la base de la pirámide alimentaria mediterránea conformando uno de los grupos de alimentos más importantes en nuestra dieta diaria, sobre todo las variedades integrales. Tanto es así, que, desde la antigua Mesopotamia, ya reconocían su importancia y tenían un papel esencial en su alimentación.

La dieta mediterránea es uno de los patrones dietéticos más saludables que caracteriza la cultura mediterránea. El trigo, la vid y el aceite de oliva, forman la ‘triada mediterránea’, considerada un elemento fundamental en el modelo alimentario por el cual destaca nuestro país y que ha hecho posible su reconocimiento en 2010 por la UNESCO como patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Este modelo de alimentación ha logrado traspasar fronteras siendo uno de los estilos de vida más equilibrados y saludables del mundo. Un estudio perteneciente a 'European Journal of Heart Failure ', revela que una alta adherencia a la Dieta Mediterránea, puede ser tan saludable que disminuye las posibilidades de sufrir insuficiencia cardíaca.