Se aplaza hasta octubre la exhumación de los restos del fusilado por el franquismo Enrique Horcajuelo

Los familiares de Enrique Horcajuelo, sindicalista fusilado durante la dictadura franquista, tendrán que esperar todavía un poco más para poder exhumar sus restos, que se encuentran en una fosa del cementerio de Talavera de la Reina. El Ayuntamiento de esta ciudad les ha comunicado que esta exhumación no puede llevarse a cabo durante los meses de verano, por lo que deben solicitar nueva fecha.

La portavoz del equipo de Gobierno municipal, María Rodríguez, ha informado que no se ha podido dar la autorización solicitada por la familia para el mes de junio pues existe una ley regional, concretamente la Ley de Sanidad Mortuoria, que impide las exhumaciones del 1 de junio al 30 de septiembre, debido a las altas temperaturas. "Hemos remitido una carta a la familia para indicarles que debe ser fuera de esas fechas, puesto que no está permitido, y que nos digan cuál es la fecha que quieren para ponernos a su disposición como hemos hecho siempre", ha señalado.

El 26 de junio era la fecha en la que la familia y el equipo forense 'Paleolab', responsable de la exhumación, pretendían comenzar las labores de búsqueda de los restos de Enrique Horcajuelo, después de que el pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Talavera autorizara el inicio de los trabajos y, con ello, la primera exhumación de este tipo en el cementerio de la ciudad.

En la autorización se indicaba que la exhumación se deberá llevar a cabo, además de las fechas que permita la ley, por medios manuales y personal especializado, ya que si en cualquier momento de la excavación surgiesen restos de más de una persona, con carácter automático, cesarían sus efectos, procediéndose a la suspensión de los actos de ejecución.

“Es una desagradable noticia”

Con sorpresa e incredulidad. Así ha recibido la familia de Enrique Horcajuelo la decisión de aplazar hasta después de verano la exhumación prevista para el próximo 26 de junio. “Si dicen que nos han enviado una carta esperaremos a que nos llegue a casa, pero de momento no ha llegado nada”, ha señalado Miguel Mateo Horcajuelo, nieto de Enrique.

La familia de Enrique Horjacuelo no entiende cómo solo dos días después de que se supiera la fecha para llevar a cabo la exhumación se pospongan las labores de búsqueda de los restos del talaverano fusilado en la dictadura. “Me he enterado de esta decisión por un medio de comunicación que me ha dado el aviso de que había habido una rueda de prensa en la que la portavoz del Ayuntamiento se ha referido a este asunto”, señala Miguel.

“Es una desagradable noticia”, señala este familiar después de que tan solo hace dos días miembros del Ayuntamiento le atendieran “muy bien” con respecto a este asunto. “Es un poco chocante, no quiero ver fantasmas y no quiero ser mal pensado, pero es extraño y raro que de un día para otro se saquen esta noticia cuando nosotros el 24 de mayo les hicimos llegar una notificación eligiendo el día”, explica Miguel.