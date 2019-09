Los ribereños se estrenan en una Comisión en la que "no se tienen en cuenta las prioridades" del Tajo

Nuevo trasvase aprobado para septiembre. Esta vez, de 16,1 hectómetros cúbicos, según ha aprobado la Comisión de Explotación del acueducto Tajo-Segura, y gracias a un informe motivado, debido a que los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía se encuentran en situación "excepcional", de nivel 3.

El informe de situación, elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, que ha tomado en consideración la Comisión, señala que el día 1 de septiembre las reservas totales de los pantanos era de 481,2 hectómetros cúbicos. Sin embargo, todavía queda un volumen pendiente de trasvasar de 6,6 hectómetros cúbicos, por lo que el volumen de embalse efectivo es de 474,6 hectómetros cúbicos. Al ser menos de 631 hectómetros, se mantiene el nivel 3 al que se entró en mayo.

Tal como estipulan las reglas de explotación del acueducto, ante esta situación se puede autorizar un trasvase de forma discrecional "pero motivada". El Centro lo propone basándose en la disponibilidad de los próximos tres meses de los volúmenes trasvasables para procurar que las reservas de ambos embalses no bajen de los 400 hectómetros cúbicos. De este modo, se propone la cifra de los 16,1 hectómetros cúbicos, en la que se incluye la atención a los regantes del Alberche.

Los ribereños se estrenan en Comisión

Francisco Pérez Torrecilla ha sido el representante de la Mancomunidad de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía en la Comisión de Explotación. Es la primera vez que las localidades tienen representación, eso sí, sin voto en el organismo. "Es un día muy importante para nosotros. Por fin en la comisión se ven representados los intereses no sólo de aquellos que se benefician del trasvase, sino también de quienes se ven perjudicados", explica el también alcalde de Sacedón y diputado regional por el PSOE.

"El trasvase tiene dos partes muy diferencidas, y a nosotros nos sigue limitando que tenemos sólo voz, no voto", recalca Torrecilla, que asegura que ha "insistido mucho" en que se deben iniciar los trámites para que también tengan voto. Por otro lado, epxlica que la comisión es "demasiado técnica" y que parece que "lo único que se hace es sumar, restar y dividir". "Esto es lo que hemos visto con los datos del CEDEX. Es sobre estos datos que se aplica la normativa, y no de la forma en la que consideramos correcta, ya que sólo se tiene en cuenta el aspecto técnico", recalca.

Por eso, ha expuesto en la Comisión cómo le afecta a pueblos como el suyo cuando se aprueba un trasvase desde los pantanos de cabecera del Tajo. "A la Comisión le faltan otros aspectos también, nosotros hemos ido a poner orden porque la normativa sólo se aplica pensando en los máximos trasvases", y es por esto que "no se piensa" en las consecuencias para la la cuenca cedente.

Torrecilla ha recalcado, además, que muchos de los representantes de la comisión son políticos, como el director general del Agua o los distintos directores técnicos de las Confederaciones. "No estaría de más que en las comisiones se tengan en cuenta otros aspectos, aparte de las cantidades y que la normativa no sólo se aplique con la vista puesta en la cuenca receptora, sino también en la cedente", reflexiona Torrecilla. Y es que, lamenta, las prioridades del Tajo "no se tienen en cuenta", sino sólo la "obligación" de trasvasar.