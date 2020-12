Los ciudadanos señalan menos la casilla de la Iglesia en su declaración de renta, pero se duplica la de fines sociales desde 2000

La casilla de la asignación del 0,7% a la Iglesia Católica en la declaración de la renta cada vez es señalada por menos ciudadanos según los datos de la Agencia Tributaria de 2018 comparados con los de 1990 y los de 2010. Así, porcentualmente, respecto de 1990, ha pasado de que fuera marcada en el 39,7% de las declaraciones del IRPF (4.357.104 en total), al 32,7% del año 2018 (últimos datos de referencia). En cifras absolutas este ejercicio tuvo un total de 6.736.162 casillas marcadas, que pese a ser mucho mayor a los datos de 1990 suponen un descenso respecto al año 2010, cuando se registraron 6.886.904.

Estos son los datos ofrecidos por el Gobierno a la pregunta del senador de Compromís Carles Mulet. No se contabilizan Euskadi ni Navarra, con sistema tributario propio. En esta respuesta se especifica que en la memoria del año 1990 únicamente se registra el total de casillas marcadas para la Iglesia, así como el total de declaraciones presentadas. En los años 2000 y 2010 ya aparece tanto la asignación a fines sociales como la posibilidad de señalar ambas asignaciones simultáneamente (posibilidad que en 1990 no existía); y en 2018 también se especifica el total de declaraciones presentadas, lo que no ocurre en los datos de 2000 y 2010.

Estos datos muestran también que la asignación del 0,7% a fines sociales supera a la asignación a la Iglesia ya en el año 2000 cuando la Iglesia contó con la donación de 5.593.476 donaciones frente a los 5.961.418 de los fines sociales. De todas ellas 1.669.367 fueron asignaciones a ambos destinos. Pero desde esta fecha la asignación a los fines sociales se ha disparado, y ha crecido un 59,2% hasta 2010 (9.489.554 en total) y un 87,3% hasta 2018 (11.164.530 en total).

También es destacable la variación de la donación a la Iglesia como única asignación -sin realizar la homóloga de fines sociales-. Así, se ha pasado de los 4.357.104 de 1990 a los 2.322.886 de 2018. De esta forma es mayor la donación a la Iglesia a través de la opción de señalar ambas asignaciones ya que llegaron a 4.413.276 las marcas dobles.

Por comunidades autónomas

Los datos, desglosados por comunidades autónomas desde el año 2000, muestran que en aquel ejercicio las donaciones a la iglesia eran mayores que a fines sociales en 8 autonomías (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y la Rioja), mientras la relación era a la inversa en otras 7. Estos datos cambian sensiblemente en 2010 cuando las donaciones a la Iglesia solo prevalecían en dos comunidades (Castilla-la Mancha y la Murcia), y en 2018 en todas las comunidades hay más donaciones para fines sociales.

Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, desde 2000, cuando las donaciones a fines sociales fueron mayores que las realizadas a la Iglesia, ha aumentado la brecha hasta 2018, cuando eran un total de 736.858 casillas de la Iglesia y 1.032.622 para fines sociales, aunque en esta autonomía no han dejado de crecer (en menor proporción) las donaciones a la la Iglesia.