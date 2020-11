El alcalde de Ontinyent propone en el Gobierno de España y en la Generalitat declarar ‘estratégica’ la industria del textil sanitario

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha propuesto que el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana declaren estratégica la industria del textil sanitario. Igualmente, hacía a un llamamiento a estas administraciones a aprovechar el estado de alarma haciendo los ajustes legales necesarios para facilitar el acceso de las empresas locales del sector en los grandes contratos.

“Las empresas, más que subvenciones, que también, el que necesitan son pedidos, que el sector sanitario y el resto de la administración y la gran distribución compro productos máscaras, batas, epis o jabón hechos a casa”, manifestaba el alcalde ontinyentí en la inauguración de las jornadas técnicas que organizan el Ayuntamiento de Ontinyent y la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana ATEVAL, para fomentar la competitividad de las empresas del Clúster Textil Sanitario que vienen impulsando ambas entidades.

En la inauguración de las jornadas, que se desarrollan los días 3 y 24 de noviembre y 1 de diciembre a la Sala Gomis de la localidad, Jorge Rodríguez planteaba aprovechar el actual Estado de Alarma “porque se hagan los ajustes legales necesarios y que así los sea más fácil a nuestras empresas el acceso a los grandes contratos del Estado, la Generalitat, las diputaciones o los Ayuntamientos. Y el mismo pido a la gran distribución valenciana, que apueste para comprar productos sanitarios hechos aquí, productos de calidad, con certificaciones fiables y que están generando ocupación desde el primer minuto”, resaltaba.

Jorge Rodríguez posaba como ejemplo la reciente adjudicación de un contrato de compra de máscaras por parte de la Generalitat Valenciana, que acabó en manos de unos grandes almacenes españoles “que ahora tendrán que subcontratar la confección de 1,2 millones de máscaras a no sabemos qué intermediario, obligando a las empresas locales que han hecho un esfuerzo para reconvertirse a rebajar los precios en un mercado internacional que no atiende nuestras normas laborales. Ese no es el camino”, subrayaba.

Un sector que mantiene y crea ocupación

Jorge Rodríguez ponía de relieve el hecho que la mitad de la ocupación generada a los últimos meses en la zona proviene de la industria, “un sector que está en números de ocupación de antes de la crisis y que gracias a las máscaras apenas acumula ERTES”. El alcalde destacaba el que el Gobierno ontinyentí destina 300.000 euros al impulso al Clúster Textil entre 2021 y 2022, “un gran esfuerzo para un ayuntamiento como el nuestro, pero una inversión productiva y de futuro, porque igual que a la costa se construyen paseos marítimos y se cuida la arena y el agua del mar, nosotros hemos invertido y continuamos invirtiendo centenares de miles de euros en la modernización de nuestros polígonos industriales y ahora apoyamos a una industria, la del textil sanitario, que ha abierto una ventana de oportunidad a unas empresas que la maldita covid-19 paralizó”, manifestaba.