Ontinyent aprobará el primer presupuesto marcado por la COVID-19 con la unanimidad de todos los grupos municipales

El Ayuntamiento de Ontinyent aprobará en breve con el apoyo unánime de todos los grupos municipales el presupuesto más grande de su historia, de 42’1 millones de euros. El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y los portavoces del Valle Nos Une, Natàlia Enguix; PP, Mercedes Pastor; y Compromís por Ontinyent, Nico Calabuig; presentaban este jueves al Palau de La Vila el acuerdo entre todos los grupos municipales para sacar adelante un presupuesto que el alcalde definía como “expansivo, generador de ocupación, transformador, verde, que persigue una ciudad más sana y atiende la emergencia asocial, para mirar de frente la crisis sanitaria, económica y social que va unida a la pandemia”, manifestaba.

Jorge Rodríguez destacaba la importancia “de hacer frente al que esperamos sea el reto más grande de nuestras vidas desde la unidad, la diferencia legítima pero al mismo tiempo la concordia”, felicitando a la concejala de Hacienda y el departamento económico municipal por su trabajo y a los portavoces de la oposición por sus aportaciones y su apoyo, así como para estar a la altura del momento histórico en que nos encontremos, donde el Ayuntamiento tiene que invertir más que nunca en el peor momento”, manifestaba.

Un presupuesto con una inversión “histórica”

El alcalde detallaba algunas de las líneas maestras del presupuesto, que con 42’1 millones de euros es un 20% superior al anterior, con una inversión de 14 millones de euros que calificaba cómo “histórica” y que para poder ejecutarse requerirá de una operación financiera a largo plazo por importe de 3’5 millones de euros. Entre las partidas que se incrementan para hacer frente a los efectos de la pandemia se encuentran las que afectan a la limpieza y desinfección de edificios públicos, limpieza viaria y recogida de basura; las relativas a la mejora de condiciones de vida de los colectivos más vulnerables; o a la promoción económica con nuevas dotaciones para acciones como los cheques “Tornem Junts” y el Plan de Obras y Servicios del mismo nombre.

2021, avanzaba Jorge Rodríguez, “será el año del programa Ontinyent Evoluciona con Europa”, financiado con los fondos europeos FEDER, que incluirá fondo para regenerar la Cantereria y comprar dos nuevos autobuses urbanos. También se abordará la mejora energética al polideportivo; la adecuación de la planta baja del Ayuntamiento; la remodelación de la calle Sant Antoni y la Plaza de la Concepción; la rehabilitación del Pont Vell y las murallas o la creación de una vía ciclopeatonal que comunico con el hospital; así como la implantación del servicio de préstamo de bicis eléctricas. Además será “el año decisivo” para las actuaciones previstas en los colegios e institutos en el plan “Edificante”.

“Una lección para el alta política”

Natàlia Enguix, como responsable de Hacienda, portavoz de la Vall Ens Uneix “y sobre todo como ciudadana de Ontinyent”, se mostraba “tremendamente orgullosa” porque Ontinyent “vuelva a marcar el camino y de una gran lección al alta política que, desgraciadamente, no pasa por sus mejores momentos. Por el contrario, la política de Ontinyent vuelve hoy a demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, se pueden hacer bien”. Enguix recordaba que su partido dispone de una ancha mayoría para aprobar los presupuestos, “y el resto de partidos hubieran podido desentenderse. Pero ni la Vall Ens Uneix ni el PP ni Compromís han mirado su ombligo partidista y han estado a la altura del momento histórico que nos ha tocado vivir”.

Enguix destacaba que llegar a un acuerdo “ha estado sencillo”, puesto que “prácticamente con una sola reunión y un par de telefoneadas hemos conseguido pactar un presupuesto ambicioso y que afronta la crisis de la única manera posible: apostando por la inversión productiva y aumentando las partidas sociales sin subir impuestos y con el mayor consenso posible, para doblar la doble curva sanitaria y social de la pandemia”. Natàlia Enguix finalizaba apuntando que “desde la Vall Ens Uneix, desde el Gobierno de Ontinyent, seguiremos dejándonos la piel porque nadie se quede al camino y porque esta ciudad no pierda el empujón y el vigor con que está afrontar estos momentos de incertidumbre”, manifestaba.

Frente común para atender las prioridades

La portavoz del Partido Popular, Mercedes Pastor, destacaba en primer lugar la importancia “de hacer frente común a la Covid desde la unanimidad de todas las fuerzas municipales, aparcando diferencias políticas”. Pastor posaba en valor el voto favorable de la oposición ante “un año especial, 2021, donde todos tenemos que actuar con responsabilidad máxima, la misma que ya demostramos apoyando en el plan “Tornem Junts”.

Pastor explicaba que “desde la unanimidad y con responsabilidad máxima vayamos a trabajar en una doble dirección, frenar la vulnerabilidad económica y social provocada por la pandemia con políticas fiscales que permiten la congelación y bonificación de impuestos y tasas, y hacerlo sin renunciar a seguir impulsando proyectos para la ciudad. Ese es nuestro objetivo, y por eso dejamos de banda las diferencias políticas para unir fuerzas y responder a las prioridades de los ontinyentins, que merecen que sus representantes damos la talla en estos momentos, que es el que vayamos a hacer”, concluía.

Un acuerdo “para ofrecer certezas, seguridad y confianza”

En cuanto al portavoz de Compromís por Ontinyent, Nico Calabuig destacaba a su intervención que “en tiempo de dificultades como el actual, la cooperación política ofrece certezas, seguridad y confianza a las personas, las familias y empresas de Ontinyent, que están sufriendo los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. Es el gobierno local quien tiene la mayoría absoluta y confecciona la gran parte del presupuesto, no es el nuestro al 100%, pero valoramos positivamente la incorporación de partidas que responden a los ejes que defendemos, como una potente inversión social, de fomento de la economía y de transición a un modelo de ciudad más sostenible y respetuoso con el entorno”.

Calabuig también aludía a la contribución de la Generalitat Valenciana con diferentes inversiones, aportaciones y recursos reconocidos en el presupuesto por valor de 9 millones de euros, que sumados a la anualidad del nuevo Hospital comarcal ascenderán hasta los 21 millones de euros; y destacaba que la negociación con el gobierno para incorporar varias propuestas y reivindicaciones “ha sido fructífera”. El portavoz de Compromís por Ontinyent remarcaba que todo y el apoyo en el presupuesto, su formación “no abandonará la tarea de hacer una oposición constructiva”, y destacaba que con el acuerdo que se presentaba hoy “estamos demostrando que otra manera de hacer política es posible, que para hacer oposición no hay que decir que no a a pesar de que para gobernar no hay que imponer cada decisión”, concluía.