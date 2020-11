Suspesa l'edició 2020 de la Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida pels efectes de la COVID

La Mostra Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida ha anunciat que enguany farà una "pausa" i cancel·la la seua edició de 2020. El festival titellaire que organitza la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida explica que "aquest any, anem a fer una pausa per a cuidar-nos i tornar amb una nova edició de la Mostra", que ja s'anuncia per a l'any 2021.

La Mostra de Titelles ja ha complit 35 edicions, sent un dels referents dels espectacles de titelles a tot l'estat i les obres se solien representar al llarg del mes de novembre. Com a exemple l'any passat la mostra va comptar amb 30 representacions que es van oferir a 19 municipis de la comarca de la Vall d'Albaida. En total va haver la participació de 14 companyies, moltes d'elles estrangeres i d'altres valencianes amb abastiment internacional.