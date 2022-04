La 57 Fira del Llibre de València arranca apel·lant al “poder transformador” de la literatura

Un cel encapotat sobre els Jardins de Vivers acompanyava lectors, editors i llibreters en un tímid retrobament. El mal oratge, més lleu del que es temia i de l’esdevingut l’últim Sant Jordi, ha marcat la primera jornada de la 57 edició de la Fira del Llibre de València, que ha obert les portes dijous al migdia i que ja ha començat a atraure els lectors.

Llibreters, editors i organització en general posen les seues expectatives en el cap de setmana, quan convergisquen el cel ras amb temps per a l’oci. Confien també que la primera edició que recupera la primavera després de la pandèmia atraga la gent que enyora tornar a la rutina, al carrer sense restriccions

Organitzadors i institucions invoquen “el poder transformador” de la literatura en l’acte inaugural. El llibre és “un objecte modest, però tan determinant en la història de la humanitat. Sense llibres, sense narració escrita, siga del gènere que siga, no creixerà cap pensament crític, cap pregunta, no hi haurà evolució. Llegir ens transforma”, ha proclamat la pregonera de la Fira, M. Jesús Bolta, mentre que el conseller d’Educació, Vicent Marzà, apunta que “en temps convulsos com els que vivim a hores d’ara, en què moltes vegades sembla que l’odi per l’odi és el que més rendeix, els llibres ens aporten calma, reflexió, profunditat i pau, per a nosaltres mateixos i per al conjunt de la societat. Els llibres no sols ens fan més lliures, sinó que ajuden a construir una societat millor”. I el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, afegia: “Les idees estan en els llibres i els llibres salven la nostra civilització. Des que els llibres són de tots, i no d’uns pocs, el món ha progressat. Obrin la ment, fan reflexionar, i donen suport a la millora de la societat”.

Les editorials valencianes confien que aquesta edició supose un reset definitiu, després de l’experiment de l’edició a l’octubre, i esperen veure traduït aquest pretés augment dels índexs de lectura en vendes. Mentre s’esdevé la cita, alguns responsables comencen a meditar com desestacionalitzar les vendes, concentrades en el certamen de primavera.

La 57 edició de la segona fira estatal –Sant Jordi al marge–, obrirà les portes fins al 8 de maig amb xifres rècord: 66 expositors, 101 casetes i més de 428 activitats obertes al públic, un 92% més que el 2021, amb centenars de presentacions i signatures d’autors.