El juez abre juicio al director de Política Lingüística por una respuesta al PP sobre las ayudas a empresas del hermano de Ximo Puig

El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, será juzgado por una respuesta al PP sobre las ayudas al valenciano recibidas por empresas del hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig. Así lo ha comunicado el juez a las partes. Trenzano solo es acusado por el PP en esa causa, ya que la Fiscalía ha pedido el archivo del caso. El director general se mantendrá en el puesto, pese a su procesamiento, dentro de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que dirige Vicent Marzà, porque el Gobierno valenciano considera que se le acusa por el hecho de firmar un documento elaborado por un funcionario en una denuncia que no implica caso alguno de corrupción.

El apoyo del Consell a Trenzano es muy contundente. "La apertura de juicio oral es únicamente por firmar una carta elaborada por un funcionario de la Dirección General como contestación a una diputada del Partido Popular. Al director general no se le acusa de corrupción, ni por haber robado dinero, ni por haber financiado a nadie ilegalmente, ni por haber hecho ningún trato de favor a nadie. El asunto no afecta a ningún euro de dinero público", han señalado fuentes del Consell a elDiario.es.

Según esas mismas fuentes, "se acusa a Trenzano por no haber sido supuestamente preciso en una simple carta, el contenido de la cual se validó por los técnicos de la Generalitat". "No puede ser que una denuncia política, partidista e infundada aparte a una persona honesta de un cargo de responsabilidad. Confiamos que todo se aclare lo más pronto posible y que la justicia ponga fin a este sin sentido", concluyen.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Bloc, partido integrado en Compromís al que pertenece Trenzano. "Absoluto apoyo político y personal", ha señalado un portavoz de la formación, que ha recordado que su código ético prevé que sus cargos implicados en casos judiciales dimitan "en caso de ser condenados" o si existen "indicios de culpabilidad suficiente". El Bloc, no solo no ve indicios de culpabilidad en Trenzano sino que califica de "desaguisado" el procesamiento.

La fIscalía pide el archivo y sólo acusa el PP

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de València ha abierto juicio oral al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por una respuesta al PP sobre el control de las ayudas al valenciano recibidas por empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El juez había ha dictado en junio un auto de incoación de procedimiento abreviado contra el alto cargo de Compromís por un presunto delito de falsedad de documento público oficial, después de haber archivado inicialmente el caso, un archivo que revocó posteriormente la Audiencia de Valencia. La defensa y también la fiscalía pidieron de nuevo el archivo al considerar que no existe delito de falsedad en documento, como esgrime el PP. Ahora, el caso desembocará en un juicio en el que solo acusarán los populares.

El origen es una respuesta de Trenzano a la diputada del PP en las Corts Valencianes Eva Ortiz sobre el control de las subvenciones a dos empresas de comunicación del hermano del presidente de la Generalitat Valenciana.

En esa respuesta sostenía que la Generalitat había "realizado las actuaciones de control que le corresponden" de las ayudas públicas a Comunicació del Ports SA y Mas Mut Produccions SLU, las empresas de Francis Puig, "sin que se haya detectado cualquier indicio que haga dudar de la veracidad de la documentación, ni que justifique el inicio de un expediente de devolución de las subvenciones concedidas".

Las actuaciones de control que se citan en el documento constituyen el centro de la cuestión. Según la instrucción, los controles de las ayudas a las empresas de Francis Puig sólo se iniciaron "una vez ya producidas las quejas o denuncias del PP". Si embargo, la Fiscalía ha pedido al juez que archive la investigación al director general de Política Lingüística al no apreciar intención de Trenzano de mentir sobre las ayudas a las empresas Comunicacions dels Ports S.A. y Mas Mut Produccions S.L.U. en los ejercicios 2015 y 2016.

Según el fiscal, no hubo en Trenzano intención de ocultar la verdad. Por ello reprocha al PP que busque confundir al instructor tratando de mezclar este asunto con la causa que investiga a Francis Puig por las subvenciones al fomento del valenciano, que ha llevado a abrir un expediente de la Conselleria de Transparencia.

Por otro lado, el fiscal considera que el juez parece esforzarse en explicar por qué el contenido del documento inicial firmado por Rubén Trenzano no es exacto, pero por el contrario no tiene en cuenta lo que le ordenó la Audiencia cuando reabrió el caso, que era especificar los supuestos indicios de mentira del director general de Política Lingüística para beneficiar a Francis Puig.

Concluyó el fiscal en su escrito de archivo, que no ha estimado el juez, que el hecho de que Trenzano firmara un documento con un contenido inexacto no es suficiente para acusarle si no se puede probar el ánimo de mentir. En opinión del ministerio público, se trata de un asunto relacionado con "las discrepancias propias de los avatares políticos".