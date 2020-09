Un juez absuelve al joven que atacó a tres sanitarios con cuchillos por la eximente completa de alteración psíquica

Un juez ha absuelto al joven que atacó con dos cuchillos a tres profesionales sanitarios que se habían desplazado a su vivienda en una ambulancia tras la llamada de su madre al 112 y le ha impuesto la medida de libertad vigilada durante cinco años. El titular del Juzgado de lo Penal número 17 de València considera que los informes médicos y forenses "no ofrecen lugar a dudas" de que el joven carecía en el momento de los hechos de "suficiente capacidad vomitiva para entender la ilicitud de sus actos".

Los hechos se remontan al pasado 21 de septiembre del 2017 cuando, sobre las 18.20, una doctora, una enfermera y un conductor de ambulancias acudieron a una vivienda de una localidad de València tras la llamada al 112 de la madre de un joven con esquizofrenia que sufría un brote psicótico. Al abrir la madre la puerta del domicilio, el joven (con una "patología que le impide conocer la realidad y actuar libremente" y que precisa asistencia especializada) propinó una patada a su progenitora que la derribó y atacó, con dos cuchillos "de grandes dimensiones" y al grito de "os voy a matar", a los sanitarios. El joven alcanzó a la enfermera, a quien le clavó uno de los cuchillos en la pierna. El conductor de la ambulancia le propinó una patada para evitar que siguiera agrediendo a su compañera y el acusado respondió clavándole el cuchillo en la cabeza.

El joven, al que se acusaba de un delito de atentado en concurso ideal con dos delitos de lesiones con uso de instrumento peligroso, se acogió a su derecho a no declarar pero admitió que propinó una patada a su madre y que agredió a la enfermera y al conductor de la ambulancia "porque se sintió amenazado". "Los forenses han indicado", según señala la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, "que la visión de médicos por parte de pacientes con brotes psicóticos es habitualmente uno de los detonantes para este tipo de comportamientos agresivos". Todos los especialistas médicos que declararon en el juicio coincidieron en que la "agresividad hacia terceros de alguien que padece un brote psicótico no se da en todos los casos y no siempre es grave".

Los informes médicos y forenses, así como las declaraciones periciales, "no ofrecen lugar a dudas" de que se trata de una "circunstancia eximente de completa de alteración psíquica". El joven sufrió un brote psicótico y carecía de "suficiente capacidad vomitiva parea entender la ilicitud de sus actos o actuar conforme a esa comprensión". Desde que sucedieron los hechos, el joven "se encuentra estable y siguiendo el tratamiento" y en la vista del juicio "se ha mostrado tranquilo, colaborador y perfectamente controlado", según observa el juez.

La Fiscalía y las acusaciones particulares coincidían en pedir la absolución del acusado por la circunstancia eximente completa de alteración psíquica pero solicitaron cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico para el acusado mientras que la defensa solicitaba la libre absolución del joven sin imposición de medida alguna o tratamiento ambulatorio involuntario.

Así, el titular del Juzgado de lo Penal número 17 de València ha impuesto al joven la medida de libertad vigilada durante cinco años que le obliga a seguir el tratamiento médico externo. "El profesional, centro o institución médica que dirija el tratamiento deberá remitir al Juzgado un informe anual sobre la evolución del paciente, además de reportar de inmediato sobre cualquier incidencia relevante en su seguimiento, pudiéndose acordar otra medida o modificarse la acordada, incluyendo el internamiento para tratamiento médico en un establecimiento adecuado al tipo de alteración psíquica que padece, si las circunstancias o la conducta del paciente así lo aconsejaran", reza el fallo de la sentencia que también impone una indemnización de 7.176 euros para la enfermera, cuyas heridas tardaron 138 días en sanar, de 6.084 euros para el conductor de la ambulancia (117 días impeditivos) y de 12.272 para la doctora, que sufrió una crisis de ansiedad por estrés postraumático.